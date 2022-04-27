Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye ceza yağdı

Konya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedince iki araca vurarak durabildi. Güvenlik kameralarından yola çıkarak tespit edilen sürücüye ceza yağdı.

Müslüm EVCİ

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Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında “Konya’da Driftçi Sürücü Dehşet Saçtı” şeklinde görüntülerin yer alması sonucu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahin Ekipleri çalışma başlattı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Güvenlik kamerasındaki görüntülerin rakam gruplarından yola çıkan ekipler araç sürücüsünü tespit etti. Drift sonucu park halindeki araçlarda maddi hasara sebep olan araç sürücüsünün Karatay ilçesi Catalhöyük Mahallesi’ndeki adresinin önünde inceleme yapan ekipler kazaya karışan aracı hasarlı şekilde bahçede buldu.

12 BİN 800 TL CEZA

Araç sürücüsü Umut A.’ nın sorgulamasında ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan toplam 12 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken söz konusu araç çekici yardımı ile çekilerek iki ay süreyle trafikten men edildi.

ÇARPTIĞI 2 ARACIN MASRAFLARINI DA KARŞILAYACAK

Sürücü Umut A. hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten adli işlem başlatılmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi, araçlarında hasar oluşan iki mağdurun yaklaşık 25.000 TL’lik masraflarını ödeyeceği belirlendi.

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