Düzce’de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Düzce'de motosikletiyle hafif ticari araca çarpan Kadir Süzen'in duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Süzen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydınpınar Caddesinde meydana geldi. Aydınpınar köyü yönüne giden Kadir Süzen yönetimindeki motosiklet, Darıcı Mahallesi yönüne dönüş yapmak isteyen Bayram Ali Özgüllü idaresindeki hafif ticari fark edip fren yapınca kontrolden çıkıp devrildi.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Kazada, Kadir Süzen yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Suzene müdahale eden sağlık ekibi, duran kalbini, kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Süzen, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kadir Süzenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)