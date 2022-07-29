Erdoğan, cenaze öncesi Kur’an okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden aile dostu Hakan Füzün’ün, Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenazesine katıldı. Erdoğan, cenaze öncesi camide Kur’an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün (56), geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesi Akhisar Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye taziye dileklerini iletti. Ardından camiye giren Erdoğan, hayatını kaybeden Füzün için cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Cuma namazı sonrası Erdoğan, Füzün'ün cenaze namazına katıldı.