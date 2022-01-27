Genç çiftten kahreden haber geldi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde tarladan dönen çiftin bulunduğu traktör devrildi. Üç çocukları olan karı koca yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada 39 yaşındaki Ertuğrul Katı'nın kullandığı traktör bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların çağırdığı ambulansta gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk yardımı yaparken Meliha Katı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Ertuğrul Katı ise ambulans ile kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yatağan Termik Santrali'nde çalıştığı belirtilen üç çocuk babası Ertuğrul Katı ve eşi Meliha Katı'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Katı çiftinin ani ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

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