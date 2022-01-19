Kablo ile boğularak öldürülmüştü, katil çaya gelen arkadaşı çıktı

Şanlıurfa'da kablo ile boğulan Mahmut Çetindağ'ın evine davet ettiği Suriye uyruklu arkadaşı A.A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Eşinden boşanan ve uzun süredir yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’a ulaşamayan yakınları, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki evine gitti. Çetindağ’ı evinde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Çetindağı’ın kablo ile boğularak öldürüldüğünü belirlendi. Mahmut Çetindağ’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çetindağ’ı tanıyanların bilgisine başvurdu, evdeki çay bardaklarında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede çay bardağında Suriye uyruklu A.A.’nın parmak izi bulundu. Ekipler, Mahmut Çetindağ ile arkadaş olan A.A.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde A.A., Çetindağ’ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını ve kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti. A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA

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