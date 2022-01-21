Kaçak araçlara hurdaları klonladılar

Yurt dışından getirdikleri araçlara, hurda araçların şasi ve motor numaralarını takarak piyasaya süren bir şebekeye 5 ilde operasyon düzenlendi. 30 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda bir adet Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah ele geçirildi.

Habip ATAM

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gelen kaçak araçları piyasaya süren bir şebeke belirledi. Şebeke üyeleri yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip altına alındı.

Çalışma sonucunda 30 şüpheli tespit edilince de İstanbul, Balıkesir, Antalya, Kocaeli ve Tekirdağ ‘da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir adet Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

HURDA ARAÇLARI KLONLADILAR

Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelilerin yöntemleri de ortaya çıktı. İddiaya göre, şüpheliler önce internet üzerinden kaza yapmış, pert kaydı olan araçları topladılar.

Daha sonra da yurt dışından bu araçlara benzer cip ve otomobiller getirdiler. Yurtdışından getirilen araçların şasi ve motor numaraları silinerek yerlerine pert araçların şasi ve motor numaraları işlendi.

30 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Bu yöntemle hurda araçları tamir etmiş gibi göstererek satan şüphelilerin yüzbinlerce lira haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Araştırmalarda, şüphelilerin sattığı 30 araç da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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