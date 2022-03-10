Kadın hakim iple asılı halde ölü bulundu

Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Çiğdem B., bir parkta iple asılı halde ölü bulundu.

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Olay, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Çiğdem B. olduğu saptandı. 36 yaşındaki Çiğdem B. için görev yaptığı adliyede tören düzenlendi. Savcı olan eşinden 6 ay önce boşandığı belirtilen hakim, yarın memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verilecek.