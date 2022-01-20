Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda otomobillerinde mahsur kalan 2'si engelli çocuk, 5 kişi, İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Belenok köyünden Pervari ilçesine giden, içerisinde 2si engelli çocuk, 5 kişinin bulunduğu otomobil, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hepsi yakın akraba olan araçtakilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yolu açıp bölgeye ulaşan ekipler, donmak üzere olan sürücü Mehmet Ulaş, Hüseyin Bahadır, Nigar Ayhan ve çocukları Sedat ile Fırat Ayhanı kurtarılarak, yakın bir köye götürülüp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

2’Sİ ENGELLİ 5 KİŞİ

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bir ailenin yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Ekiplerimiz anında buraya sevk edildi. Araç içerinde toplamda 5 kişi bulunuyordu. Bunlardan 2 çocuğun engelli olduğunu öğrendik. Araçta bulunan tüm vatandaşlarımız güvenli bir şekilde yakın bir köye getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi dedi. (DHA)

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