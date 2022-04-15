Karısını 28 kez bıçaklayarak öldüren sanığın cezası belli oldu!

Küçükçekmece'de 5 yıldır evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Üner, “Karakoldaki ifademi cinnet geçirdiğim esnada verdim. İfadeleri kabul etmiyorum. Soyadımı taşıdığı halde erkeklik gururumu yere serdi. Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz. Bunlar göz önüne alınarak kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Üneri oy çokluğuyla “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı eylemin “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme” suçu kapsamında olduğunu ifade ederek karara şerh koydu. (DHA)

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