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Köpeklerin saldırısından kaçarken aracın altında kalıyordu

Kütahya'nın Behçelievler Mahallesi'nde 3 köpeğin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Köpeklerin saldırısından kaçarken aracın altında kalıyordu

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

Murat Aktaş, “Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim köpekten bir şekilde yaralı kurtulabilirdi. Ama araç kazasından kurtulmak çok daha zor olurdu” diyerek, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı. (İHA)

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