Şehit Enes Özgül’ün ismi Sarıçam’da yapılacak kreşe verilecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün ismini vasiyeti gereği Sarıçam'da yapılacak çocuk kreşine verecek.

Mehmet SERBES

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Türk Ordusu'nun Kuzey Irak'taki terör unsurlarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, şehit olduğu operasyon öncesi bir yakınıyla yaptığı Whatsapp yazışmasında, kritik bir operasyona çıkacağını, şehit olması halinde adının bir çocuk bakım kuruluşuna verilmesini vasiyet ettiği orta çıktı.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit Enes Özgül'ün yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM)'in isminin Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildiğini duyurdu.

Yaşananların ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılacak kreşe “Şehit Enes Özgül Kreşi” adını vereceklerini duyurdu.

Başkan Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından, “Senin adını Sarıçam'da açacağımız kreşe vereceğiz Enes'im. Yavrularımız senin güzel adınla büyüyecek” açıklamasını yaptı.

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