Selde kaybolduktan 2 ay sonra WhatsApp gruplarından çıktı! Aile ABD’den yanıt bekliyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen yıl meydana gelen selde kaybolan Faruk Adak'ın telefonundan birkaç ay sonra bulunduğu WhatsApp gruplarından çıkış yapıldı. Kız kardeşi Firdevs Adak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşüp durumu anlattıklarını, onun da emniyetin siber biriminden destek alınacağını söylediğini belirterek, WhatsAppın merkezi Amerika'dan sonuç beklendiğini kaydetti.

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Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde çalıştığı özel şirketin kullandığı kamyonunu terk edip, güvenli bölgeye çıkarken kaybolan Faruk Adak’tan 9 aydır haber alınamıyor. Diyarbakır’daki ailesi oğullarından gelecek haberi beklerken, olaydan 2 ay sonra 11 Ekim 2021’de Faruk Adak’ın adına kayıtlı telefonundan, aile üyelerinin de bulunduğu WhatsApp gruplarından çıkış yapıldı.

Kız kardeşi Firdevs Adak, etkin olmayan hesapların 120 gün boyunca silinmediğinin uygulamanın kendi internet sitesinde yazılı olarak belirtildiğini ve ağabeyinin telefon numarasından 2 ay sonra gruplardan çıkılmasının tuhaf olduğunu söyledi.

‘AĞABEYİM YA BİRİNİN YANINDA YA DA TELEFONU BİRİNİN ELİNDE’

Konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini ifade eden Firdevs Adak, şunları söyledi:

“Kendisine ağabeyimin WhatsAppının silindiğini söyledik. Onun talimatıyla siberden destek alacağımızı söyledi. Geçen ay Diyarbakır’a açılışa gelmişti. Ben tekrar yanına gittim. Konuyu kendisine sordum. Hala WhatsAppın yazışmalarını beklediklerini söyledi. Merkezi Amerika’da olduğu için onlardan yazışma bekliyorlar. Beklememizi söyledi. Ağabeyim burada gruptan ayrılıyor. Zaten WhatsAppın kendi açıklaması var; 4 ay boyunca internet etkileşimi olmadığı sürece uygulama kendisi hesabı silebiliyor.

Ama benim ağabeyimin telefonu 2 ay süreyle kapalıyken bu hesabı siliniyor ve telefonu parmak iziyle açılıyordu. Parmak izi okutmadan WhatsAppa giriş yapılamıyordu. Giriş yapıldıktan sonra hesap silinebiliyor. Kullananlar iyi biliyor. Benim ağabeyim ya birisinin yanındadır, beraber telefonu açmışlar ve hesabı silmiş ya da ağabeyimin telefonu birisinin elindedir. Çünkü format atıldığı zaman da uygulamalar komple kalkar ve ağabeyimin numarası olmadığı için WhatsApp hesabına giriş yapılmaz. Uygulama tekrar indirilir, tekrar giriş yapılır. Ya ağabeyim birisinin yanındadır ya da telefonu birisinin elindedir.”

‘AYNI DAKİKA AYNI SANİYEDE GRUPLARDAN ÇIKIŞI OLMUŞ’

Faruk Adak’ın babası İzzettin Adak da “Oğlum Sinopta kamyon şoförlüğü yapıyordu. 11 Ağustosta Sinopun Ayancık ilçesinde yaşanan selde, gece yarısı sele yakalanıyor. Kamyonu bırakıp ormanlık alana çıkıyor. Orada gece bekçisini arıyor. Kamyonu bıraktığını söylüyor. Geceyi ormanlıkta geçirdikten sonra gündüz saat 12.00-13.00 arasında yine arıyor. Kendisinin helikopteri gördüğünü, helikopterin onu görmediğini söylüyor. Ondan sonra bir haber alamadık. Aynı günün akşam saatlerinde baz istasyonundan sinyal alınıyor ama kuş bakışıyla 8 kilometrelik bir alanı kapsadığı ve ormanlığın da çok sık olması nedeniyle net bir konum alınamıyor. O günden beri çocuktan bir haber alamıyoruz. Bu olaydan 2 ay sonra telefonu bir kişi bulmuş bir şekilde. Aynı dakika, aynı saniye içerisinde aile gruplarından direkt çıkışı olmuş. Bunu yetkililere bildirdik ama hala bir sonuç alamadık. Sonucu bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuç verirler. 7- 8 ay etti. Bir an önce sonuçlanmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı, AFAD, Jandarma, Emniyet, Valilik, bütün her yere başvurumuzu yaptık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüştük. Kızım da onunla görüşmüştü. Yazışmanın sonucunu beklediğini söylemiş. Umutla bekliyoruz” diye konuştu.

Annesi Fatma Adak ise, umudunun önce Allah sonra devlet olduğunu ifade ederek, oğlunun bulunmasını istedi. (DHA)

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