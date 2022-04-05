Semender kaçakçısına 600 bin lira ceza

Muğla'da nesli tehlike altında olan 4 Göcek Semenderi’ni yurt dışına göndermek isteyen şüpheliye 600 bin lira ceza kesildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da nesli tehlike altında olan 4 Göcek Semenderi'ni yurt dışına göndermek isteyen şüpheli Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliye 600 bin lira para cezası kesilirken yanındaki semenderlere de el konuldu.

Fethiye KOM ekipleri bir kişinin doğadan yakaladığı 4 Göcek Semenderi'ni Japonya'ya göndermeye çalıştığını belirleyerek harekete geçti. Gözaltına alınan şüphelinin yanındaki semenderlere el konulurken, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliye, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 600 bin lira ceza kesildi.

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