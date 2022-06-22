Tavuk işletmesinde 10 işçi zehirlendi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinin enerji santrali bölümünde çalışan 10 işçi, su kuyusundan sızan ve organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işletmenin enerji santrali bölümünde bulunan hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği işlemini yapmakta olan S.Y.(42), N.K.(33), G.A.(43), S.E.(63), M.P.(23), K.A.(30),K.B.(44), E.Ç.(21), Ö.Ö.(33) ve C.Z.(38) isimli çalışanlar, su kuyusundan sızan organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden dolayı rahatsızlandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yaralılar zehirlenme şüphesiyle Saruhanlı ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların tahlil ve tetkikleri devam ediyor.

Öte yandan AFAD ekipleri bölgede kontrollerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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