Toprak kayması yaşandı, ev boşaltıldı

Denizli'nin Babadağ ilçe merkezindeki Gazi Mahallesinde toprak kayması yaşandı. Kaymakamlık bir evin tahliye edilmesini istedi. AFAD bölgede inceleme yaptı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Babadağ ilçe merkezinde toprak kayması yaşandı. Gazi Mahallesindeki olayda 8 kişinin yaşadığı iki ev maddi hasara uğradı. Toprak kayması sonrası kaymakamlık bir evin boşaltılmasını sağladı. Olay sonrası evlerin duvarlarında çatlaklar, zeminde ise boşluk oluştu. AFAD ve Jeoloji Mühendisleri Odası bölgede inceleme başlattı.

Evlerin dik yamaçlara kurulu olduğu ilçede daha önce de toprak kaymaları meydana gelmiş ve çok sayıda ev boşaltılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda bir mahalle toprak kayması nedeniyle tamamen boşaltılarak TOKİ tarafından yapılan evlere yerleştirilmişti.

Bölgede yürütülecek teknik çalışmalardan sonra yeni önlemlerin gündeme getirilmesi bekleniyor.

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