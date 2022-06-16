Yük treninin altında kalan belediye işçisi toprağa verildi
Karabük'te hemzemin geçitte yük trenini çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi Abdulsamet Tunç, toprağa verildi.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Bariyerleri kapalı olan geçitten geçmeye çalışan Abdulsamet Tunç’a, yük treni çarptı.
Tren altında kalarak metrelerce sürüklenen Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu belirtilen Tunç’un cenazesi, Cumayanı köyüne getirildi. Merkez Camisi’ndeki cenazeye Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de katıldı. Namazın ardından Tunç’un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)