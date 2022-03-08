Zeydan Karalar: Eşit, uygar ve sağlıklı toplum için Atatürk’ün yolundayız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nın kadın çalışanları ile bir araya gelip, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Karalar, "Eşit, uygar ve sağlıklı toplum için Atatürk’ün yolundayız" dedi.

Mehmet SERBES

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8 Mart'ta kadın çalışanların izinli olması nedeniyle 7 Mart'ta yapılan kutlamalarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların toplumun her alanında yer alması konusunda yaptıklarına ve kararlılığına vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın kadın çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda Büyükşehir'in kadın emekçilerine çiçek veren, birlikte pasta kesen Başkan Zeydan Karalar, dünyada artan savaşlarda en büyük acıyı kadınların yaşadığını belirterek, “Savaşa hayır, barışa evet. Dünya'da ve Türkiye'de anaların ağlamaması ve kadın haklarının çiğnenmemesi için, saygı ve sevgi çerçevesinde kardeşçe yaşanmalı” dedi.

“KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUZ”

Başkan Zeydan Karalar, “Kadınların her yıl bir öncekinden daha fazla hakka sahip olmasını ve eşit topluma yaklaşılmasını arzu ediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını istiyoruz. İnşallah ülkemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler, çizdiği yol doğrultusunda uygar, çağdaş, aydın ve müreffeh bir hale gelir. Böylece kadınlarımızın sorunları da azalır. Eşit, uygar ve sağlıklı toplum için Atatürk'ün yolundayız” diye konuştu.

KADIN GAZETECİLERE ÇİÇEK

Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde kadın gazetecilere yönelik kahvaltı programına da katılıp, çiçek vererek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca, 7 ve 8 Mart tarihlerinde, kadın haklarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanlarına karanfil takdim edildi.

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