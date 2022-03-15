Otomotivde dünya ligine çıkıyor

Türk otomotiv sanayinin önde gelen şirketlerinden Ford Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını satın aldı. Şirket yıllık üretim kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkaracak.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Koç Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve temeli 1959'da atılan Ford Otosan, dünya otomotiv sektörünü etkileyecek bir adım attı. Ford Otosan, Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardı. Satın alma kapsamında 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon Euro ödeme yapılacak. Kapasite kullanım oranına göre de 140 milyon Euro'ya kadar ilave ödeme söz konusu olacak. Ford Otosan'ın toplam yıllık üretim kapasitesinin Romanya Craiova fabrikasının alımı ile 900 binin üzerine çıkması, çalışan sayısının da 20 bini geçmesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Ford Otosan'ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile Ford'un Craiova'da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan'a geçecek. Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan'ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier'nin van ve kombi versiyonları 2023'te, bunların tam elektrikli versiyonları da 2024 itibarıyla Cravoiva'da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ford Puma'nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bu anlaşma ile dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi olacaklarını kaydetti. Yenigün, Türkiye'de çalıştıkları otomotiv yan sanayi şirketleri ile Romanya'da da çalışabileceklerini dile getirdi.

Haberle hisseler uçtu

Borsa İstanbul'da işlem gören Ford Otosan hisseleri Romanya'daki satın alım haberi sonrası dün günü yüzde 9.96 yükselişle 268.20 liradan tamamlarken, en çok işlem gören 8'inci şirkte oldu. Koç Holding hisseleri ise yüzde 8.5 yükselişle 33.96 liradan günü tamamladı. Koç Holding en çok işlem gören 4'üncü şirket oldu. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yatırımları öz kaynakları ve kredilerle yaptıklarını kaydetti.

Anlaşma ile rekabet gücü artacak

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, anlaşma ile Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde rekabet gücünün artacağını söyledi. Ali Koç, “Romanya'daki üretim sorumluluğu ile şirketimiz uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanını pekiştirecek” ifadelerini kullandı.