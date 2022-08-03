Corona virüsü vakaları arttı: Hatırlatma dozu uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, corona vakalarının arttığını ve mutlaka hatırlatma dozu yapılması gerektiğine dikkat çekti: Aşılıyız ve korunuyoruz. Fakat çok bulaşıcı, eğer hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız korumaya yetmeyebilir.

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Pandeminin bittiği yönündeki söylemlerin rehavete neden olduğunu belirten NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, hatırlatma dozu için çağrı yaptı:

– Hepimiz bir rehavete kapılıyoruz. Çünkü pandemi bitmedi, vakalar arttı. Ve bir sene önce söylediğimiz şeyi yineliyoruz. Maske, mesafe, hijyen bunlar çok kıymetli. Önemli bir korunma aracımız daha var o da hatırlatma dozu, aşılarımız. Eğer aşılıysak bile bakanlığın bizlere çıkarmış olduğu hatırlatma dozunu yaptırmayı ihmal etmeyelim. Hatırlatma dozu hepimiz için çok kıymetli. Hem kendi hayatımızı koruyoruz hem de bir başkasına bulaşı engellemiş oluyoruz.

KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANIN

– Hayati tehlikesi olan hastalar görüyoruz. O yüzden bu gözlemlerimiz sonucu diyebiliriz ki; özellikle toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda maske kullanımına özen gösterelim. Açık havada dahi olsak, kalabalık mekanlarda ya da tuvalete girdiğimizde maske kullanımını öneriyoruz. Maske oldukça kıymetli. El yıkama, maske, kapalı ortamlarda fizik mesafeye dikkat. Bunlar oldukça kıymetli. Hala geçerliliğini koruyan önlemler. Yazın dahi olsa bunlara dikkat etmek lazım.

REHAVETE KAPILDIK

– Hastanelerde Covid-19 hastalarının sayısı arttı. Yoğun bakımlarda hastaların sayısı arttı. Bu şu demek; aşı olduk ve yaz, bu önlemlere çok gerek olmayabilir. ‘Zaten nezle, grip gibi geçiyor’ vesaire gibi birtakım ön yargılar var. Bu ön yargılarla birlikte geldiğimiz tabloyu aslında biraz fazla mı küçümsedik? Biraz fazla mı erkenden rehavete kapıldık?

– Bilimsel kanıtlara göre, bu mikronun alt tipleri olan ve ülkemizde de dolaşımda bulunan bu varyasyonlardaki virüs; aslında çok bulaşıcı. Daha önce deneyimlemiş olduğumuz virüs mutasyona uğruyor. Evet, aşılıyız ve korunuyoruz. Fakat çok bulaşıcı ve eğer hatırlatma dozunu yapmazsak, bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir. ‘Bize bir şey olmaz’ dememek lazım. Hastane başvuruları, yoğun bakımda Covid-19 hastalarının sayısı arttı.