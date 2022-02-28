Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.

Her 100 bin kişide İstanbul’da 617,50, Ankara’da 1216,83, İzmir’de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

12-18 Şubat Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.