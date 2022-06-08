Keneden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Sivas’ta KKKA tanısı konulan bir hastanın daha vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.

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Kelkit Vadisi’nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Vefat eden hastayla birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenleri sayısı altıya yükseldi.

ATEŞLENİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Kızılcakışla köyünde ikamet eden 82 yaşında ki İ.Ç.’ye evinin bahçesinde kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran İ.Ç., ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam beş gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti. İ.Ç.’nin cenazesini teslim alan yakınları defnedilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürdü.