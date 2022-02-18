Maske zorunluluğu kalkıyor mu, ne zaman kalkacak?

Uzun dönemdir hayatın bir parçası haline gelen maske başta sokak ve caddelerde olmak üzere bir yerde takılması zorunlu hale geldi. Avrupa’nın birçok ülkesinde aşılama süreci ile birlikte maske zorunluluğu da gevşetilmeye başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti ve "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dönemde birçok ülkede maske takma zorululuğunun sona ermesinin ardından vatandaşların merak ettiği soruya yanıt Sağlık Bakanı Fahretin Koca’dan geldi. Makse zorunluluğu hakkında konuşan Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki hafta çarşamba gününü işaret etti.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Gelecek hafta çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” dedi.

“MASKE YASAĞINI KALDIRMAK HATA OLUR”

Bakan Koca'nın bu açıklamasını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz” dedi.

Sosyal medya hesabından maske konusunda açıklamalarda bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

* En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada ‘İngilizler şöyle yapıyor' dedik, yaptık. Ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada 1. biz 2. olduk.

“DİĞER VATANDAŞLARI ÖLDÜRMELERİNE İZİN VERMEKTEN FARKSIZDIR”

* Kullandığımız cerrahi maskeler bildiğiniz gibi, virüsün size bulaşmasını değil, sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını önler. Yani maskeleri çıkarın demek, öldürme potansiyeli olan bir grup katili sokağa salıp, diğer vatandaşları öldürmelerine izin vermekten farksızdır.

* Umalım ki o toplantıda bu konular yeniden düşünülsün. Önlem almak istemeyen, aşı olmayı reddedenlerin özgürlüğü kadar; hastalanıp ölmek istemeyenlerin hakları da dikkate alınsın.