Oxford araştırması: Sebze tüketmek kalp krizini önlemek için yeterli değil

Bol sebze tüketmenin uzun yaşamın anahtarı olduğu söylenir ama Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, bunun kalp hastalığı riskini azaltmakta yeterli olmadığını saptadı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, sebze tüketmenin tek başına kalp hastalığı riskini azaltmadığı tespit edildi.

Araştırmacılar, 12 yıldır sağlık durumu düzenli takip edilen 400 bin kişinin verilerini inceledi. Bu süreçte 18 bin kişi kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Katılımcılara günlük olarak ne kadar sebze yedikleri soruldu ve veriler kalp hastalığı oranlarıyla karşılaştırıldı.

Sonuçlar, en çok sebze tüketenlerin kalp sorunu yaşama olasılığının en az sebze tüketenlere göre yüzde 15 daha az olduğunu gösterdi. Pişmiş sebze yemenin ise hiçbir fark yaratmadığı tespit edildi.

Refah durumu, spor ve yaşam tarzı gibi faktörler devreye girdiğinde ise, çiğ sebze yiyenlerin kalp sorunu yaşama riskinin diğerleriyle neredeyse aynı düzeyde olduğu görüldü.

Araştırma, brokoli, havuç ve nohut gibi yiyecekleri fazla tüketmenin kalp ve damar hastalıklarına karşı tek başına koruyucu bir etkisi olmadığı sonucuna ulaştı.

Araştırma ekibinden Dr. Ben Lacey, “Dengeli beslenmek ve sağlıklı kiloyu korumak sağlıklı yaşamın ve kanser gibi ciddi hastalıkları engellemenin önemli bir parçası” dedi.

Öte yandan araştırmacılar, sebze yemenin dengeli beslenmede ve sağlıklı kiloyu korumakta önemli olduğuna da dikkat çekti.

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