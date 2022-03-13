Sağlık çalışanları 3 gün iş bırakıyor

Birleşik Kamu-İş'e bağlı Genel Sağlık-İş, sağlık emekçilerinin, ağır ve kötü çalışma koşulları ile sabit ödeme-performans ödemesi gibi mağduriyetlerin giderilmesi için 14-15-16 Mart tarihlerinde 3 gün iş bırakacağını duyurdu.

Halil ATAŞ

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Sağlık emekçileri, ağır ve kötü çalışma koşullarını 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehir Hastanesi önünde protesto edecek.

“ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN UYGULAMALARA SON VERİN”

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş, sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşulları ile sabit ödeme / performans ödemesi gibi sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmesi gerektiğini, en düşüğü yoksulluk sınırının üzerine olacak şekilde, kadro derecesine göre maaşlarda kademeli artış yapılması taleplerinde bulundu. Genel Sağlık-İş’in talepleri şöyle;

*Lisans mezunları için 3600, hekimlere 7200 olacak şekilde tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmalıdır.

*Sağlıkta şiddete son vermek için etkin ve caydırıcı bir Sağlıkta Şiddet Yasası ivedilikle çıkarılmalıdır.

*Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği geri çekilmelidir.

*Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır.

*Tüm sağlık emekçilerine geçmişe etkili olarak yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı verilmelidir.

*Covid-19 için tüm sağlık çalışanlarına iş kazası meslek hastalığı kapsamında haklar veren özel bir düzenleme yapılmalıdır.

*Sağlık emekçileri arasında farklı çalışma biçimlerine son verilmeli; kadrolu, güvenceli çalışma biçimi sağlanmalıdır.

*Hekimleri büyük mağduriyetlere uğratan malpraktis davaları ile ilgili yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

*Sağlık emekçilerinin çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir.

*Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirilmelidir.”

“ACİL SERVİS, YOĞUN BAKIM, DİYALİZ GİBİ BÖLÜMLER AKSAMAYACAK”

Sendika, “Taleplerimizle ilgili farkındalık yaratabilmek ve taleplerimizin karşılık bulabilmesi, sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi için; 14, 15 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak ve diğer hastalara nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde 3 günlük iş bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

HEKİMLER DE G(Ö)REVDE OLACAK

Türk Tabipleri Birliği’nin 11 Ekim 2021 tarihinde ‘Emek Bizim, Söz Bizim’ sloganıyla başlattığı eylemler 14-15 Mart tarihlerindeki ‘G(ö)REV’ eylemi ile devam edecek. 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri bütün hekimler tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında eylemde olacak.

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