TTB: Salgın Omicron ile daha kontrolsüz hale geldi

Türk Tabipler Birliği (TTB) Omicron’un oluşturduğu hastalık fırtınasının ülkemizi ve dünyayı etkisi altına aldığına dikkat çekerek, gelinen mevcut durumda sadece sağlık çalışanları ile ilgili yapılabilecek iyileştirmelerle dahi birçok sağlık çalışanı ve yurttaşın ölümlerinin engellenebilmesinin mümkün olduğunu duyurdu.

Latif SANSÜR

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TTB Merkez Konseyi yayımladığı “Sağlık çalışanlarının Omicron sürecinde korunmasına yönelik bilgi notu” ile dikkatleri sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına çekti. Sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getiren sağlık sistemine, pandemi ve ekonomik krizin eklenmesinin, sistemin krizini daha da derinleştirerek çöküşe gitmesine neden olduğu uyarısı yapıldı.

Böylesi bir dönemde artan sağlıkta şiddet vakaları, yurt dışına binden fazla hekimin gitmesi, 9 binden fazla hekimin istifa etmesinin sistemin çöküşünü gösterdiği ifade edildi. Salgınla ilgili yeterli önlemlerin alınmaması, bir aşı kampanyasına girişilmemesi ve oluşan çoklu krizin yarattığı diğer nedenlerin; pandemi döneminde 200 binden fazla yurttaşın ve 500'den fazla sağlık çalışanının ölümüne yol açtığının altı çizildi.

“OMİCRON FIRTINASI ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI”

Bilgi notunda; “Yirmi ikinci ayını geride bıraktığımız Covid-19 pandemisinin şu günlerde, Omicron'un oluşturduğu hastalık fırtınası, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Dünyadaki birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor üstüne rekor kırarken; Türkiye'de resmî verilere göre günlük vaka sayısı bir haftadır 60 binin üzerinde, test pozitiflik oranı da vaka sayılarına paralel biçimde bir haftadır yüzde 15'in üzerinde seyrediyor. 11 Ocak tarihinde ise günlük resmî vaka sayısı 74 bin 266 olurken test pozitiflik oranı ise yüzde 17,3’e yükseldi. En başından beri kontrol edil(e)meyen salgın, Omicron ile birlikte daha da kontrolsüz hale geldi” denildi.

“ÖNCELİKLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAĞLIKLI OLMALIDIR”

Sağlık nedeniyle ölümlerin önlenmesi için öncelikle sağlık çalışanlarının sağlıklı olması gerektiği belirtilen notta; “Omicron varyantının bir önceki Delta varyantına göre daha hafif atlatıldığı yönünde çalışmalar mevcut olsa da özellikle hastalığı geçirmeyen, aşısız ve eksik aşılılarda oldukça ölümcül olabildiğini gösteren çalışmalar da bulunuyor.

Covid-19 ve ertelenmiş sağlık hizmetleri nedenleriyle oluşabilecek ölümlerin kısmen önlenebilmesi için de öncelikle, sağlık çalışanları sağlıklı olmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın mevcut eğilimi ise ne yazık ki sağlık çalışanlarını korumaktan öte onların hasta hasta çalışmak zorunda kalmalarına neden olmaktadır” ifadeleri kullanılarak TTB'nin Omicron sürecinde sağlık çalışanlarının korunması ile ilgili önerdiği düzenlemeler maddeler halinde sıralandı.