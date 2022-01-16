TTB’den bir istifa çağrısı daha

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile dün kaldırılan, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden uygulamaya sokulan PCR testi zorunluluğu kararına Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli" tepkisini gösterdi. TTB, "Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile dün kaldırılan, ancak Sağlık Bakanlığının ilgili taraflar ile yaptığı görüşmeler neticesinde, iç hat uçuşlarında aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçuştan azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenmesine devam edilmesi yönünde karar alındı.

Havayolu işletmelerinin iç hat uçuşlarında HES kodu üzerinden yapacakları kontrollerde hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan ve negatif PCR testi ibraz etmeyen kişilerin seyahatine müsaade edilmemesi gerektiği bildirildi.

TTB’DEN TEPKİ

Türk Tabipleri Birliği yapılan uygulamaya ‘anlık değişen karar' eleştirisini sunarak bir kez daha istifa çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli. SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışıdır. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz.”

İSTİFAYA ÇAĞRIMIŞLARDI

Türk Tabipleri Birliği, 12 Ocak 2022'de Bilim Kurulu’nun temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları almasına da tepki göstermiş, “Ölüm sayılarını artıracak ve sağlık sistemine etkisiyle iş yükünü artıracak olan bu düzenlemenin sorumluları derhal istifa etmelidir” açıklamasında bulunmuştu.

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