Viking diyeti ile kilo vermeden sağlıklı olabilirsiniz

Yapılan bir araştırmaya göre, İskandinav denizcilerin beslenme tarzının kolesterolü ve kan şekerini düşürdüğü ortaya çıktı. Siz de Vikingler gibi beslenerek kilo vermeseniz bile sağlık durumunuzu düzeltebilirsiniz.

Sozcu.com.tr

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Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan araştırma; Vikinglerin yaptığı gibi, bolca balık, çilek, kepekli tahıllar, tohumlar, kabuklu yemişler ve kanola yağı ile beslenen kişilerin, aşırı kilolu olsalar bile, kalp hastalığı veya felç risklerinin %10 ila 15 oranında azaldığını ortaya koydu. Buna göre Viking tarzı beslenmek daha düşük kolesterole ve daha iyi kan şekeri seviyelerine sahip olmayı sağlıyor.

Altı ay süren araştırma; Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İzlanda’da yaşayan ve 50 yaşın üzerinde olan 200 kişi üzerinde yapıldı. Kopenhag Üniversitesi’nden Profesör Lars Ove Dragsted’in yürüttüğü çalışmada, ortalama vücut kitle indeksi 31.6 olan ve obez sayılan kişiler dikkate alındı. Bilindiği üzere obezite, insanların diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor.

KİLO VERMESELER BİLE SAĞLIK SEVİYELERİ DÜZELDİ

Araştırma hakkında konuşan Profesör Lars Ove Dragsted, “Altı aydır İskandinav diyetinde olan grup, kontrol grubuna kıyasla daha düşük kolesterol seviyelerine sahip. Kandaki hem doymuş hem de doymamış yağların genel seviyelerinin daha düşük olması ve glikozun daha iyi düzenlenmesi ile katılımcıların sağlıkları önemli ölçüde arttı,” dedi.

“Grubun kilolarını sabit tuttuk, yani kilo verirlerse daha fazla yemelerini istedik. Bu diyetle kilo vermeseler bile, sağlıklarında iyileşme görebiliyoruz” diye ekleyen Profesör Dragsted, yine de sağlıklı bir kiloda olmanın hala hastalıklardan kaçınmanın en iyi yollarından biri olduğunu vurguladı.

İSKANDİNAV DİYETİ HANGİ BESİNLERİ İÇERİYOR?

İskandinav diyeti; Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Grönland, Faroe Adaları ve İzlanda’da yaygın olan yiyecekleri içeriyor. Tam tahıllar, meyveler, meyveler, tohumlar, kabuklu yemişler ve sebzeler, kolza yağı ve haftada üç gün balık, diyetin vazgeçilmeleri arasında. Az yağlı süt ürünlerine izin var ama et tavsiye edilmiyor. Balık ve sebze ağırlıklı olmasıyla Akdeniz diyetini de andırıyor.

VİKİNGLER GİBİ BESLENİN

Eğer siz de Vikingliler gibi beslenmek istiyorsanız bu yiyecekleri belirtilen oranlarda tüketebilirsiniz…

Tam tahıllar: Bunlar toplam kalorilerinizin dörtte birini içermelidir. Haftada iki ila üç öğün esmer pirinç veya tam tahıllı makarna yiyebilirsiniz. Tükettiğiniz ekmeğin her 100 gramında 6 gramdan fazla lif olmalıdır.

Balık: İskandinav diyeti için ringa veya uskumru balığı seçebilirsiniz.

Et: Kümes hayvanları veya av hayvanı olmadıkça et yemekten kaçının.

Meyve ve sebze: 150 gr çilek ve 350 gr kadar bezelye, fasulye, lahana, soğan, kök sebze, elma, armut veya erik gibi besinlerden tüketebilirsiniz.

Yağ: Bu diyette kolza yağı, çiğ fındık ve tohumlara izin veriliyor.

Süt Ürünleri: Yağsız süt ve az yağlı peynir kullanabilirsiniz. Tatlandırılmış yoğurtlardan, şekerli içeceklerden ve diğer süt ürünlerinden kaçınmanız da doğru olur.

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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