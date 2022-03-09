Apple, yeni iPhone SE’yi tanıttı, peki almaya değer mi?

Apple gerçekleştirdiği özel etkinlikte merakla beklenen iPhone SE'yi tanıttı. Apple'ın yeni 2022 iPhone SE'si performans, pil ömrü, kamerada yeni güncellemelerle tüketici karşısına çıkarken Apple CEO'su Tim Cook yeni cihazın uygun fiyatlı olmasına da dikkat çekti. Peki Türkiye'de 10 bin 999 TL'den başlayan fiyatla satışa sunulacak olan yeni iPhone, almaya değer mi?

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple, 8 Mart’taki özel etkinliğinde iPhone SE’yi tanıttı. Tim Cook’un sunumuyla başlayan etkinlikte iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iPhone SE de tanıtıldı. Yeni bir kamera sistemi ve 5G bağlantısı ile dikkat çeken 2022 iPhone SE’nin tasarımında herhangi bir güncelleme yapılmadı. 2022 iPhone SE’nin ekranı da 2020 iPhone SE ile tamamen aynı.

Çok daha uygun bir fiyatla daha yüksek bir performansı olduğu belirtilen telefonun Türkiye fiyatları ise dikkat çekti.

18 Mart’ta ön siparişin alındı, satış tarihinin de 25 Mart olduğu iPhone SE'nin Türkiye fiyatları şu şekilde: 64 GB'lık cihaz 10 bin 999 TL, 128 GB'lık cihaz 11 bin 899 TL ve 256 GB'lık cihaz 13 bin 699 TL.

Peki yeni iPhone SE’nin özellikleri almaya değer mi? İşte Apple’ın yeni SE modelinin özellikleri:

DAHA HIZLI

2022 iPhone SE, Apple’ın en yeni işlemcilerinden birine sahip olan iPhone 13 serisinin A15 Bionic işlemcisine sahip. Bu da telefonu fiyat olarak daha uygun olmasına rağmen performans olarak daha yüksek bir hale getiriyor. 430 dolarlık iPhone, uygulamaları ve oyunları 700 dolarlık iPhone 13 Mini ve hatta 1.100 dolarlık iPhone 13 Pro Max kadar hızlı ve sorunsuz çalıştırabiliyor.

PİL ÖMRÜ UZADI

Apple ayrıca, önceki 2020 iPhone SE’de ciddi bir sorun olan 2022 iPhone SE’de pil ömrünü de iyileştirdiğini belirtti. Şirket, 2022 iPhone SE’nin önceki iPhone SE’nin sekiz saatine kıyasla 10 saat boyunca video izlenebildiğini iddia ediyor.

KAMERASI YENİLENDİ

Apple, yeni telefonunda kamera özelliklerini iyileştirmeyi de ihmal etmemiş. Apple, 2022 iPhone SE’ye, iPhone 13 serisinden eklenen özelliklerle yeni bir kamera sistemi verdi. Bununla birlikte, 2022 iPhone SE’nin yeni kamerası iPhone 13 ile tam olarak aynı değil: 2022 iPhone SE’nin kamerası f1.8 diyafram açıklığına sahipken, iPhone 13 f1.6 diyafram açıklığına sahip. iPhone’un yeni kamera özellikleri, 2020 iPhone SE’ye kıyasla fotoğraf kalitesini iyileştirmesi gereken Smart HDR 4 ve Deep Fusion’ı da içeriyor.

“DAHA UCUZ” AMA PERFORMANSI DAHA YÜKSEK

Yeni iPhone’u inceleyen Business Insider, ABD’deki kullanıcılar için fiyat – performans açısından Apple’ın yeni cihazının uygun olduğunu belirtiyor.

iPhone SE 2022 selefine çok benziyor olabilir, ancak kamera özellikleri ve donanım açısından bazı sağlam iyileştirmelere sahip. 2020 modelinden memnun olanlar için çok büyük değişiklikler getirmeyen Apple, daha eski bir telefona sahip olanlar için teknolojik gelişmeler ile daha iyi bir seçenek sunuyor.

İlginizi Çekebilir Apple duyurdu! Yeni iPhone SE’nin Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir Apple duyurdu! Yeni iPhone SE'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir Apple zam yaptı, iPhone fiyatı uçtu! Zamlı iPhone telefon fiyatları ne kadar?