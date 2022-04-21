Bilim insanları tarafından ilk kez gözlemlendi: Mikronova patlamalar

Bilim insanları, sadece birkaç saat içinde trilyonlarca ton malzemeyi yakabilen yeni bir yıldız patlaması türünü ilk kez gözlemledi. Patlama, mikronova olarak adlandırıldı.

Sozcu.com.tr

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Gök bilimciler, yıldızlar ile ilgili yeni bir keşfe tanık oldular: Beyaz cüce yıldızların yüzeyinde meydana gelen termonükleer patlamaları gözlemleyen bilim insanları bu küçük patlamaları, mikro olarak tanımladı.

Bu mikro patlamalar, genellikle bir yıldızın ömrünün sonlarında patladığında meydana gelen süpernovalara kıyasla küçük olsalar da oldukça kuvvetliler. Gök bilimciler, bu kuvveti 3.5 milyar Büyük Giza Piramitlerinin ağırlığına eş değer olduğunu buldu.

Beyaz cüceler, çok daha yoğun ve çok sıcak olmalarına rağmen, genellikle bir gezegenden çok daha büyük değiller. Bazen beyaz cüce yıldızlar, birbirinin yörüngesinde dönen ikinci bir yıldıza sahip bir ikili sistemde bulunur. Beyaz bir cüce, ikisi yeterince yakınsa, eşlik eden yıldızdan çoğunlukla hidrojen olan malzemeyi emebilir.

GİZEMLİ PARLAK PATLAMALAR

Gaz beyaz cücenin sıcak yüzeyiyle karşılaştığında, hidrojen atomları helyuma dönüştüğü için patlayıcı bir reaksiyonu tetikleyebilir. Bu, nova olarak bilinen yıldızın tüm yüzeyinde meydana gelen ve yıldızın birkaç hafta boyunca parlaklığının artmasına neden olan bir patlamaya neden olabilir.

Şimdi gök bilimciler, mikronova olarak adlandırdıkları daha küçük bir versiyon daha keşfettiler. Güçlü bir manyetik alana sahip bir beyaz cüce yıldız, malzemeyi kutuplarına doğru yönlendirebilir ve yüzeyinin izole bölümlerinde bir patlamayı tetikleyebilir.

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nden Paul Groot, “Bu, mikro füzyon bombalarının patlamasına yol açıyor” dedi. Bir novanın gücünün yalnızca milyonda biri kadarlar ve sadece birkaç saat dayanabilirler, bu da onları tespit etmeyi zorlaştırır, ancak NASA’dan bir ekip, gizemli parlak parlamalar fark etti.

Durham Üniversitesi’nden astronom Simone Scaringi, “Bu fenomen, yıldızlarda termonükleer patlamaların nasıl meydana geldiğine dair anlayışımıza meydan okuyor” dedi.

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