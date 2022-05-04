En parlak galaksi dışı pulsar keşfedildi

Avustralya'da bulunan bir teleskopu yeni bir yöntemle kullanan uluslararası bir araştırma ekibi, bilinen en parlak galaksi dışı pulsarı keşfetti.

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Araştırmacılar, Avustralya Kilometrekare Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) radyo teleskopuyla “güneş gözlüklerinin” astronomik versiyonuna benzeyen yeni bir gözlem tekniği kullanarak Samanyolu Galaksisi’nin dışında tespit edilen en parlak pulsardan 10 kat daha parlak yeni bir pulsar buldular.

1967 yılında keşfedilen pulsarlar, uzay araçlarına kılavuzluk yapması açısından faydalı olabilen, titreşimler halinde elektromanyetik radyasyon ışınları yayan çok büyük yıldızların kalıntıları olarak biliniyor.

Yeni pulsar, ASKAP radyo teleskopunun sahibi ve işletmecisi olan Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü’nden (CSIRO) araştırmacılar tarafından, polarize ışığı yakalayan yeni bir teknik kullanılarak keşfedildi.

“HARİKA BİR SÜRPRİZ OLDU”

CSIRO araştırmacısı ve araştırmanın baş yazarı olan Wang Yuanming yaptığı basın açıklamasında, “Bu, harika bir sürpriz oldu. Yeni bir pulsar – hem de en parlağını – bulmayı hiç beklemiyordum. Ama şimdi, erişime sahip olduğumuz ASKAP ve onun güneş gözlükleri gibi yeni teleskoplarla bu artık gerçekten de mümkün” dedi.

ASKAP verilerinde pulsara dair ipuçlarını gördükten sonra ekip, pulsarın varlığını Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi MeerKAT radyo teleskopuyla da teyit etti.



Daha önceleri pulsarlar sadece titreşimli ışıkları teleskop verilerinde teşhis edilmek suretiyle keşfedilebiliyordu; ancak bu yöntem çok hızlı ve çok yavaş titreşimli pulsarları gözden kaçırabilen güvenilir olmayan bir yöntemdi.

Bu yöntem yerine kutuplanmış ışığa bakılarak, geniş bir titreşim zamanlaması gamında yer alan pulsarlar da bulunabiliyor.

CSIRO’nun Avustralya Teleskop Ulusal Tesisi’nde baş bilim insanı olan Elaine Sadler bu buluşu inanılmaz olarak tanımladı.

Sadler, “Bu, sürekli olarak en büyük sorularımızı cevaplamak için yeni yollar bulan teleskop ve araştırmacılarımızdan bekleyebileceğimiz tüm büyük şeylere hitap ediyor” dedi ve ekledi: “Avustralya Radyo Teleskop Dizisi’nden ASKAP’a kadar (uzanan) Avustralya Ulusal Teleskop Tesisi evrenimize harika bir erişim sunmaya devam ediyor.”

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