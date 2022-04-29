NASA’dan uzay enkazlarına bir kanıt daha: Mars’tan fotoğraflar paylaştı

Son zamanlarda bilim insanları uzaydaki enkazlar için sık sık uyarılarda bulunsalar da NASA'nın yayınladığı son görüntüler bunun kanıtı oldu. NASA, Mars'a inen gezginin arkasında kalan enkazın fotoğraflarını yayınlayarak insanların diğer dünyaları da nasıl kirlettiklerini gösterdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA’nın Ingenuity aracı, başka bir gezegendeki insan yapımı uzay çöpünün kuşbakışı görüntüsünü yakaladı.

Başka bir dünyada uçuşa geçen ilk hava aracı olan 4 kiloluk Ingenuity helikopteri, tozla kaplı, turuncu-beyaz bir paraşütün enkazının ve bir arka koruyucu kapağın fotoğraflarını yayınladı.

NASA’nın çarşamba günü paylaştığı fotoğraflar, Ingenuity’nin 19 Nisan 2021’de Mars semalarına yaptığı ilk uçuşun birinci yıl dönümünde çekildi.

Perseverance, yedi ay süren 300 milyon millik bir yolculuğun ardından 18 Şubat 2021’de Mars’a inmişti. NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndaki yetkililer yaptıkları açıklamada, bu inişin sonunda iniş takımlarının oldukça iyi dayandığını söyledi. Perseverance, Mars yüzeyine doğru inerken, bir paraşüt açtı.

Görüntülenen her iki donanım parçası da beklendiği gibi çalıştığından, araştırmacılar güvenli bir inişe izin veren bileşenleri incelemenin gelecekteki uzay görevlerini planlamalarına yardımcı olabileceğini umuyor.

UZAY ÇÖPLERİ ENDİŞE YARATIYOR

NASA’nın yayınladığı görüntüler Mars’a başarılı bir inişin göstergesi olsa da insanların uzayda bile izler bıraktıklarına dair de bir kanıt niteliğinde.

Uzay çöpleri; artık kullanılmayan uydular, yanmış güçlendiriciler, tornavidalar, paraşütler ve insan uzay araştırmalarından kalan diğer artıklar dahil olmak üzere yörüngemizde veya diğer gök cisimlerinde insanlar tarafından bırakılan atıklardır.

Düzenli olarak uzaya daha fazla uydu fırlatıldığından, Dünya’nın yörüngesi daha da kalabalıklaşıyor. Eski uydular ve diğer nesneler çarpıştıkça, binlerce parça enkaz üretip zincirleme bir çarpışma reaksiyonu başlıyor. Dünya’yı çevreleyen bu enkazlar da yörünge çarpışmaları riskini artırıyor ve gelecekteki uzay araştırmalarını tehlikeye atıyor.

McGill Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü’nden Ram Jakhu, geçen yıl verdiği bir demeçte, “Endişem ve korkum, 20 yıl içinde kirlilik nedeniyle uzaya gitmenin çok tehlikeli olması. Dünyayı kirlettik. Aynı şeyi uzayda da yapacağız” demişti.

İlginizi Çekebilir Bilim insanları uzay enkazları için uyarıyor

İlginizi Çekebilir NASA, astronotlar için sırt çantası tasarlıyor