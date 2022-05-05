Mars’ta zen bahçesi: NASA Perseverance’tan yeni görüntüler paylaştı

NASA, Mars gezgini Perseverance'tan yeni görüntüler paylaştı. Uzay ajansı, keşif aracının hareketleriyle oluşan izleri bir zen bahçesine benzetti.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın Prseverance gezgini Mars’a gitti ve istemeden de olsa sanat yaptı. Gezicinin sosyal medya ekibi geçtiğimiz günlerde Perseverance adına Twitter’da paylaşım yaptı: “Mars ıssız olabilir, ancak belli bir çekiciliği var.”

Tweet’e, keşif aracının tekerlekleri ile süslediği Kızıl Gezegen kumunun bir görüntüsü de eşlik ediyor. Fotoğraf, kayaların zevkli düzeniyle, Dünya’daki bir zen bahçesine benziyor.

Perseverance’ın görevi, gezegendeki kaya örneklerini toplamak ve onları mikrobiyal yaşam belirtileri açısından incelemek.

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