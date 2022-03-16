NASA astronotu uzayda yeni bir rekor kırdı

NASA astronotu Mark Vande Hei, bu hafta bir Amerikalı tarafından en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

9 Nisan 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşan Vande Hei, Scott Kelly tarafından 2016’da mevcut 340 günlük NASA rekorunu aştı. Vande Hei bu ayın sonunda Dünya’ya döndüğünde rekoru 355 gün olacak.

Hei, rekoru ISS’deki Rus kozmonot Pyotr Dubrov ile birlikte paylaşıyor. İkiliyi görevlerinin başlangıcında, standart altı aylık bir görev bekliyordu; ancak geçen sonbaharda mürettebat rotasyon programlarında yapılan değişiklikler kalış sürelerinin uzatılmasına neden oldu.

NASA Başkanı Bill Nelson, Vande Hei’yi yeni uzay uçuşu rekoru için tebrik ederek tweet attı: “Bugün Mark Vande Hei tarih yazıyor, Scott Kelly’nin bir NASA astronotu tarafından gerçekleştirilen en uzun uzay uçuşu rekorunu aşıyor! Mark’ın kalışı, uzayda daha uzun süreli görevlerin etkilerini anlamamıza yardımcı olacak. Mark, verdiğin hizmet için teşekkürler ve tebrikler!”

“DÜNYA’YA DÖNÜNCE SIK SIK DIŞARI ÇIKACAĞIM”

Salı günü yayınlanan bir videoda ikinci uzay görevinde olan Amerikalı astronot, Dünya’ya döndüğünde mümkün olduğunca çok dışarı çıkmayı planladığını söyledi: “Neredeyse bir yıl boyunca 7/24 içerideydim, bu yüzden hava nasıl olursa olsun dışarıda olmayı dört gözle bekliyorum.”

ISS’deki en unutulmaz deneyimleri sorulduğunda ise Vande Hei güzel auroraların unutulmaz olduğunu söyledi.

Uzayda çoğu astronottan daha uzun süre kalmış olan Vande Hei’nin vücudunun mikro yerçekimi koşullarında uzun bir süre geçirmeye adapte olduğu da belirtildi. Bunun, NASA’nın Ay’a ve Mars’a yapılacak olan mürettebat görevlerini daha iyi tasarlamasına yardımcı olacağı düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir NASA'nın yeni projesinde uzay meraklılarının isimleri Ay'a gidiyor

İlginizi Çekebilir NASA'nın 'Ay'da kadın astronot' projesi 2026 yılına sarktı