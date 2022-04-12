Rüzgar türbini ile ilgili kapsamlı araştırma: Türkiye’yi de işaret ettiler

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından East Anglia Üniversitesi'nde görevli bilim insanları göçmen kuşların rotası üzerindeki rüzgar türbinlerini mercek altına aldı. Özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika'da rüzgar türbinlerinin göçmen kuşların rotasında olduğu belirtilirken, haritada Türkiye'de de kırmızı işaretler yer aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz bilim insanları, çevreci özelliklere sahip ve sürdürülebilir enerji kaynağı olan rüzgar türbinlerinin göçmen kuşların göç rotasına etkilerini mercek altına aldı.

East Anglia Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, kuğu, baykuş, leylek ve kartalların rüzgar türbinleri dolayısıyla risk altında olduğunu açıklarken, bu kuşların göç yolları üzerinde yoğun bir rüzgar türbini inşası olduğuna dikkat çekti.

Hazırlanan haritada kuşların rüzgar türbinlerine tehlikeli bir yakınlıktan geçtiği noktalar belirlenirken, Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok noktada uyarı anlamına gelen kırmızı noktalar belirdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Akdeniz’de Fransa’nın ve İspanya’nın güneyi ile Fas ve Ceberitarık’ta da rüzgar türbinlerinin yoğun olduğuna dikkat çekti.

Romanya’nın doğusu ile Mısır ve Almanya’nın Baltık sahilinde de yoğunluk olduğu belirtildi. Bilim insanları, rüzgar türbinleri ve diğer unsurların göç rotalarına inşa edilmemesi gerektiğini söyledi.

27 farklı tür 1454 kuşu inceleyen uzmanlar 65 kuşun GPS verilerini inceleyerek bunların kendileri için risk yaratan yükseklikte uçtuğunu söyledi. Araştırmada yer alan Phil Atkinson, “GPS sayesinde kuşların hareketlerini ve irtifalarını yakından inceledik.

Araştırmayı yöneten Jethro Gauld, “İlk defa bu ölçekte bir araştırma yapıldı. Kuşların rotasını takip ederek rüzgar türbinlerini bu yoldan başka yere yapmak gerek. Biyo-çeşitlilik için işimizi daha iyi yapmalıyız” dedi.

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