Walmart, Metaverse dünyası için hazırlıklara başladı

Perakende devinin son ticari marka başvuruları, NFT'ler ve kripto para birimleri için planları gösteriyor. CNBC'nin haberine göre, son ticari marka başvuruları, şirketin kendi NFT'lerini ve kripto para birimini kurmak istediğini gösteriyor.

Walmart, CNBC’nin haberine göre şirket müşterilere dijital bir para birimi sunmanın yanı sıra NFT’leri satın alma ve satma fırsatı sunmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre de Walmart ayrıca “Verse to Home”, “Verse to Curb” ve “Verse to Store” adları için ticari markalar tescil ettirdi. Walmart sözcüsü Carrie McKnight The Verge’e verdiği demeçte, “Walmart sürekli olarak gelişen teknolojilerin gelecekteki alışveriş deneyimlerini nasıl şekillendirebileceğini araştırıyor. Bugün paylaşacak başka bir şeyimiz yok, ancak inovasyon sürecinin bir parçası olarak rutin olarak ticari marka başvuruları yaptığımızı belirtmekte fayda var” dedi.

Walmart gibi pek çok perakendeci metaverse hareketinde yer alıyor; Nike, NFT’ler ve sanal spor ayakkabılar üzerinden nakit para kazanmak istiyor; Adidas, Into the Metaverse NFT koleksiyonunu satıyor ve Gap, kapüşonlularının NFT’lerini sunuyor.

