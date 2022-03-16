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Enerji tasarrufunu önce iktidar yapsın

Şubat ayı bütçe verileri dün açıklandı. Devletin enerji harcamalarında ciddi artışlar var. Bu gelişmeye mercek tutmadan önce anımsatalım: Geçen ay da devletin enerji harcamalarına ilişkin bütçe verilerini değerlendirmiş, bir önceki yılın (2021) ocak ayına göre gerçekleşen artışı hesaplayarak sizlerle paylaşmıştım. Belli ki elektrik faturalarımızdaki artış önemini koruyacak. Bu durumda tarife belirleyen, politika düzenleyen devletin kendi enerji giderlerinin ne olduğunu da görmek fena olmayabilir.

VATANDAŞ TASARRUF YAPSIN DA…

Üstelik kısa adı EÜD olan Enerji Üreticileri Derneği, “Vatandaşların tüketim alışkanlıklarının tekrar gözden geçirmeleri” çağrısında bulunmuşken tasarrufu gerçekte kimin yapması gerektiği üzerine durup düşünülebilir. EÜD, Türkiye'deki büyük enerji üreticisi firmaların kurduğu bir dernek. Dün yaptıkları açıklamada, dünya genelindeki kömür, doğalgaz ve petrol fiyatlarına bağlı olarak elektrik maliyetlerine ciddi artışlar yaşandığını vurgulamışlar.

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EÜD'e göre geçen yıla oranla artışlar nasıl olmuş bakalım:

-1 ton kömür fiyatı 70 dolar civarındayken, yüzde 470 artışla bugün 400 dolara

-Doğalgaz mw/h 16 Euro‘dan, yüzde 655 artışla bugün 121 Euro'ya

-Brent petrol 65 dolar düzeyinden, yüzde 73 artışla bugün 113 dolar düzeylerine geldi.

Devamla şöyle diyorlar:

“HAZİNE'YE BÜYÜK YÜK”

“Buna bağlı olarak Avrupa'da ortalama elektrik fiyatları 500-550 Euro seviyesindedir. Ülkemizde ise elektrik fiyatları 100-110 Euro seviyesine gelmiştir. İlgili emtialarda ülkemizin dışa bağımlı olduğu düşünüldüğünde, aradaki bu fark devletimiz hazinesine büyük bir yük getirmektedir.”

ELEKTRİK GİDERİNDE YÜZDE 64.6 ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı şubat ayı bütçe giderlerine bakılırsa, devletin enerji alımları için yaptığı toplam harcama, bir ayda yüzde 87 oranında artmış görünüyor. Ocak ayında yaklaşık 1.5 milyar TL enerji alımı yapan devletin gideri bir ay sonra 2.8 milyar TL'ye çıkıyor.

Alt kalemler şöyle: Ocak ayında elektrik gideri 835.2 milyon TL olan devletin bu kalemdeki harcaması 1 milyar 375,5 milyon TL'ye çıkmış. Bir aylık artış oranı yüzde 64.6. Enerji alımlarında, bir ayda gerçekleşen en yüksek artış oranı akaryakıt-yağ alımlarında gözleniyor. Ocak ayında yaklaşık 99 milyon TL olan akaryakıt-yağ alım gideri, şubatta yüzde 166.9 oranında artışla 264.5 milyon TL'ye çıkmış.

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Enerji alım harcamaların bir önceki ayla değil de geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında artış oranları çok daha yüksek. Devletin enerji alım harcaması 2021 yılı şubat ayında 750,8 milyon TL'yken, bu yılın şubat ayında enerji alımına yaklaşık 2.8 milyar harcayan devletin geçen yılın aynı dönemdeki enerji alım gideri 750.8 milyon TL'ydi. Artış oranı yüzde 268.7.

EÜD'ün açıklamasında yer veremediği hususu biz paylaşalım: Binlerce makam aracının yakıtından, abartılı aydınlatmalara kadar, vatandaşlardan önce iktidarın bir tasarruf planı açıklaması yerinde olacaktır.