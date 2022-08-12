Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Antrenman maçı gibiydi

Amaç kontrolü elde tutmak ve tempoyu Slovacko adına yükseltmemekti ama koca 45 dakikada sadece iki şut girişimi, hücumda hiç etkili olamamak anlamına geliyordu. Fenerbahçe pas ritmini bulamadı ve organize ataklar geliştiremedi. Sahaya çıkan 11, zaten Jorge Jesus'un asıl kadrosu değildi.

Serdar, Zlatan İbrahimovic gibi döndü, nefis vurdu. Golün sevincini yaşama duygusu çok kısa sürdü. Hemen yedi golü Fenerbahçe. Savunma bu kadar basit hatalar yapmamalı.

Crespo geçen sezon yakaladığı iyi grafikten çok uzakta. Peres için biraz beklemek lazım herhalde. Arda'nın 11'de başlamasına onun adına çok sevindim.

Saha içindeki arkadaşlarının oyunda kendisine biraz daha konfor yaratmaları gerekiyor. O zaman inanılmaz faydalı olur.

Dün geceki maç Fenerbahçe için ciddi bir hazırlık maçı gibiydi. Slovacko, Fenerbahçe'yi rahatsız bile edemedi.