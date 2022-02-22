Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Engellere rağmen hizmet sürecek

Geçtiğimiz gün bir röportaj yapmak için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e konuk oldum.

Sayın Başkan'la uzun uzadıya, çok verimli bir görüşme yaptık.

Bu görüşme sırasında hem Başkan Seçer'in yaptığı hizmetlerle hem de çalışma yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi oldum.

Çünkü gittiğimde Vahap Seçer'i makamının girişinde onunla görüşmek için bekleyen onlarca insan vardı.

Sayın Başkan'ın hepsiyle de görüşmeye çalıştığını, bir kısmıyla bizzat görüştüğünü, görüşemedikleriyle de de en üst düzey yetkililerini muhatap ettiğini bizzat yaşayarak gördüm.

Mesela MESKİ Genel Müdürü Vekili İrfan Korkmaz, bunların başında gelenidir.

Sayın Korkmaz, MESKİ'nin çok geniş bir halk kitlesini ilgilendiren faaliyetleri nedeniyle vatandaşlarla çok sıkı bir diyalog içindedir.

Şunu hemen söylemeliyim ki Başkan Vahap Seçer ekibini iyi kurmuş.

Başarısında bunun payı çok büyük.

Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcıları, MESKİ'den diğer kurumlara kadar liyakatli bürokratlarla yola devam ediyor.

Aynı şekilde Basın Daire Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri de çok başarılılar.

Her gün Mersin Büyükşehir'in icraatlarıyla ilgili olarak 7-8 haber geçiyorlar.

Hepsi de güzel ve haber değeri olan haberler.

Bunlar bir yana gelelim şimdi Mersin'in en önemli konusuna…

Bildiğiniz gibi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Şubat ayı 2. Birleşim Toplantısında metro projesi için borçlanma yetkisi talebi oluşturmuş ancak 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık yetki talebi, Cumhur İttifakı’na mensup Meclis üyeleri tarafından reddedilmişti.

Sayın Başkan'a , “Meclis üyeleri sizce neden böyle bir karar aldılar? Sonuçta onlar da Mersin halkına sorumlu olan insanlar olarak metroya destek vermeleri gerekmez miydi?” diye sordum.

Arkasından da, “İlgili bakanlıklar ve en önemlisi Cumhurbaşkanlığınca onaylanmış bir projeyi Cumhur ittifakı üyeleri nasıl ve neden reddettiler? İleri sürdükleri gerekçeler nelerdi?” sorularımı yönelttim.

Kaldı ki Mersin için çok önemli olan bu oylama öncesinde, Vahap Seçer, Cumhurbaşkanlığı'na bir çağrı yapmıştı. Fakat buna rağmen sonuç değişmemiş ve Cumhur İttifakı’nın üyeleri bu borçlanma talebini reddetmişti.

Peki bundan sonra ne olacaktı?

Mersin'in ulaşımını çözecek bu büyük proje yarım mı kalacaktı?

İşte bunların tümünü sordum Vahap Seçer'e.

Ve karşımda bu engellemelerden yılmayacak kararlılıkta bir Başkan gördüm.

Vahap Seçer, “Beni yıldıramazlar”, “Ne yaparlarsa yapsınlar Mersin'e hizmetimize mani olamayacaklar” diyor.

Öyle kararlı, öyle adanmış gördüm kendisini…

Bana olayları, tam rakamlarıyla anlattı.

Şu bilgileri verdi:

“Mersin Metrosu'nun ikinci borçlanması olan 2 milyar 489 milyon 543 bin liralık yetki talebimiz Meclis tarafından reddedildi. Ancak daha önce de 16 Ağustos 2021 tarihinde 900 milyon liralık bir borçlanma talebimiz olmuştu. Bu yetkiyi almıştık.

Ancak, işler sadece Meclis'in borçlanma yetkisi vermesiyle hemen sona ermiyor. Bunun bir de Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı, ardından da Hazine'de onay süreci var. 900 milyon lira için talebimiz şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan henüz imzadan çıkmadı.

Metro yatırımı, toplamda inşaatı 3 milyar 989 milyon liralık bir yatırım ve sadece inşaatı bu kadar. Vagon ve diğer müştemilatını saymıyorum. Bunun 600 milyonluk kısmını yani % 15'ini biz öz kaynaktan kendimiz ödeyeceğiz. Geri kalan 3 milyar 389 milyonu için kredi kullanacağız. Yani borçlanacağız. İşte bu borçlanmanın 900 milyonu için Meclis'ten yetki aldık.

Ama kalan kısmı için, yukarda da belirttiğim üzere sürecin uzamasını dikkate alarak, tedbirimizi almak ve inşaatı başlayan metro projemizin bir kesintiye uğramaması, ilerde bir aksilik yaşamamak ve zamandan kazanmak adına Meclisimizden böyle bir yetki talebinde bulunduk. Çünkü, bu projemizde biz bir problem yaşamak istemiyoruz. Ancak maalesef bunu Meclis üyelerine anlatamadık. Takdiri halkımıza bırakıyoruz.”

Bu proje, aynı zamanda Mersin'in gelmiş geçmiş en büyük yerel projesi niteliğini taşıyor.

Toplamda 3 etaptan oluşacak metronun ilk etabı batıda Mezitli Belediyesi eski hizmet binası ile doğuda eski otogar arasını kapsayan toplam 13.4 kilometrelik yeraltı metro inşaatı olacak. Toplamda 11 istasyondan oluşacak.

2. etap Fuar-Üniversite Hastanesi-Mersin Üniversitesi ve tekrar Fuar Alanı bir ring şeklinde 8.4 kilometrelik bir güzergah olacak. Buradaki raylı sistem modeli tramvay şeklinde olacak. 3. Etap ise eski otogar bölgesinden başlayacak, Şehir Hastanesi, Yeni Otogar'a kadar gidecek ve toplamda 12.6 kilometrelik hemzemin metro raylı sistem modeli olarak gerçekleştirilecek. 1 etap hattının işletmeye alındığı ilk yıl öngörülen günlük yolcu sayısı yaklaşık 350 bin olacak.

İşte engellenen, ötelenen, geciktirilen proje bu.

Peki Vahap Seçer ne yapacak?

İşi bırakacak mı, pes mi edecek?

Hiç de öyle pes edecek gibi görünmüyor.

“Kolay işleri herkes yapar biz zor işlerin adamıyız. Görecekseniz ne yaparlarsa yapsınlar bizi Mersin halkına hizmet etmekten alıkoyamayacaklar” diyor.

Seçer, bu kadar kararlı ve emin adımlarla yoluna ilerliyor.

Halk arasındaki itibarı, güvenilirliği de günden güne artıyor.

Peki engel olmak isteyenlerin karneleri!..

O da zamanı geldiğinde görülecek!..