Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Koskoca caddenin kapatılmasına komik gerekçe

Adana'nın son yıllarda yapılan yatırımlar ve kurulan resmi binalarla cazibesi artan merkez ilçesi Yüreğir'de, hem trafik hem de ekonomik açıdan çok önemli olan Kışla Caddesi sorunlarını bu köşede defalarca yazdım.

Nedeni ise 400 bin nüfusuyla birçok ilimizden daha büyük olan Yüreğir İlçesi'nde bu çok kilit caddenin kapalı olmasıydı.

Yeni Adliye Binası gibi Türkiye'nin en büyük 3. adliyesinin de yer aldığı, kapatılmış bu caddeye araç giriş ve çıkışı yapılamıyordu.

Zamanla, açılır diye bekledik, yazılarımızın bir faydası olur, yetkilileri harekete geçirir diye umut ettik.

Nerelere hitaben yazmadık ki!

Cevap beklediğimiz açıklama, ne konunun birinci derecede muhatabı olan Adana Valiliği'nden, ne Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Yolun, bütün Yüreğir halkının düşündüğü gibi Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik nedeniyle kapatılmış diye düşünüyorduk.

Hakikaten de koskoca Kışla Caddesi'nin tam da Jandarma Komutanlığı önünde kapatılmış olması bir güvenlik sorununu aklımıza getiriyor, ancak mağdur olan Yüreğir halkının, her gün Yeni Adliye binasına gidip gelen binlerce vatandaşın, yolun kapalı olması nedeniyle işleri durma noktasına, kepenk kapatma noktasına gelen esnafın sorunlarına bir çözüm arıyorduk.

Ne ilginçtir ki yolun kapatıldığı, Yüreğir İlçesi'nin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de yolun açılmasını şiddetle istiyor ve çözüm yolları arıyordu.

Zira, bu cadde Yüreğir için hayati öneme sahip bir ilçeydi ve kapalı oluşu hem yan yollarda trafik kilitlenmesine, hem Yüreğir'in kuzey-güney doğrultusunda ulaşımın aksamasına hem de esnafın mağdur olmasına yol açıyordu.

Görevi, ilçesinde yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırmak olan Başkan Kocaispir'in, yolun açılması için çabaladığını biliyordum.

Lakin, bu çabalar bir sonuç vermediği gibi bu durumu açıklığa kavuşturan, yolun neden kapatıldığını anlatan bir açıklama da yoktu.

İşte o açıklamayı, aylardır kendilerine hitaben yazdığımız Valilik ve Büyükşehir belediyesi makamlarından değil de ziyaretimize gelen Yüreğir belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir ile yaptığımız sohbet sırasında öğrendik.

Sayın Başkan, bu iş nerede tıkanıyor, nerede düğümleniyor, yol neden açılmıyor diye çabalarken en son Devlet Demiryolları'ndan kaynaklandığını tespit etmiş.

Ulaştığı TCDD temsilcileri, Adana-Gaziantep arasındaki hızlı tren planlaması nedeniyle, hattın her iki tarafını da beton seddeler içine alınacağını bu yüzden de herhangi bir alt ya da üst geçit olmadan tren yolunun üzerinden bir trafik verilmesinin mümkün olmadığını belirtmiş.

Aslında bu iki yönüyle değerlendirilecek bir açıklama.

Şöyle ki;

Birinci yönüyle bakarsak, şu an Adana'da Yüreğir'de 5 adet bu tür hemzemin geçit bulunuyor ve hepsinin üzerinden trafik işliyor.

Bu yüzden bu gerekçe doğru gibi görülse de şu an böyle bir çalışma olmadığından bu hat üzerinden, tıpkı Serinevler, Kiremithane, Çamlıbel hemzemin geçitleri gibi bariyerli geçitlerden yol devam ettirilebilir.

Yani hızlı tren buralardan geçmeyecek mi?

Geçecek…

O halde buna bu gerekçe çok da sağlam gibi gelmedi.

O zaman yine demiryolunun geçtiği Kozan Yolu'nu da, Yüreğir ve Seyhan'daki diğer demiryolu geçişlerinin bulunduğu caddeleri de kapatın.

Aynı şey değil mi?

Bu halk yıllarca Hızlı Trenin gelmesini mi bekleyecek?

Bence burada Yüreğir Belediye Başkanı çok iyi niyetli düşünüyor. Çünkü kendisine sunulan

gerekçe yukarıda sıraladığım gibi çok mantıklı değil.

Diğer yandan, madem böyle bir gerekçe var; ben Yüreğir halkını aydınlatmak için aylardır bu konuyu yazıyorum.

Kaç defa sayın Adana Valisi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan hitap ettim.

Neden bana her ikisi de bu konuda bir cevap vermedi?

Bu soruyu özellikle de Adana'nın en büyük mülki amiri olduğu için sayın vali Süleyman Elban'a soruyorum.

Sayın Vali, madem böyle gerekçeleriniz var, neden basının yazdığı konulara yeterince eğilmiyorsunuz ve halkı aydınlatıcı açıklamaları yapmıyorsunuz.

Biz sorunları kendi şahsi menfaatlerimiz için yazmıyoruz.

Vatandaşın sıkıntısını gündeme getiriyoruz.

Sizden de Adana Valisi olarak bu konuda Adana halkını bilgilendirici bir açıklama beklerdik.

Tanıdığımız birçok eski Valimiz, basında bir haber çıktığı zaman derhal arar ve açıklama yapardı.

Örneğin ben Sayın Vali İlhan Atış'ın gazetede çıkan bir haber nedeniyle sabah 07.00 de bile gazeteciyi arayıp bilgilendirdiğini hatırlarım.

Sadece İlhan Atış değil, ondan önceki ve sonraki Valilerden böyle duyarlı davranışlar görürdük.

Sayın Elban'ın basına, dolayısıyla kamuoyuna karşı bu suskunluğu anlamış değilim.

Bizler, doğru ve gerçek haberin peşindeyiz.

Bürokratlar, yöneticiler de zaman zaman yanlış haberlerden yakınıyor.

Eğer basını ve toplumu bilgilendirmezseniz elbette yanlışlar da kaçınılmaz olur.

Sonuç olarak, TCDD'nin gerekçesi doğru bir gerekçe gibi görülse de ben ortada herhangi bir çalışma görmediğimden, Kışla yolunun açılması gerektiğini düşünüyorum.

Eğer, bir çalışma yapılacaksa da bir an önce bu planlanması ve alt geçit mi olacak, üst geçit mi yapılacak, bunun projesi hazırlanmalı.

Fakat en önce de halka açıklaması yapılmalı…