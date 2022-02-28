PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sorular!

Savaşlar kirlidir. Savaşta hile yapılır, pusu kurulur, yalan söylenir, kirli bilgi üretilir. Hepsi düşmanı yanıltmak, halkı kendi yanına çekmek üzerinedir.

Ülkeyi terk etti.

Bıraktı kaçtı.

Komedi oynardı.

Korkak da çıktı.

Diyorlardı.

Ukrayna'nın Başbakanı, cephede asker üniforması giyimli videosunu çekti, “Ölürsem halkımla öleceğim. İşgale karşı silahlanın” çağrısı yaptı.

Halk kahramanı oldu.

Kiev direniyor.

Ukrayna'da eli silah tutan erkekler, eşlerini ve çocuklarını komşu ülkelere gönderdiler, kendileri de silahlanıp işgalci Rus Ordusu'na karşı “öp namlunun ucunu” vatan savunmasına geçtiler. Ukrayna ikiye bölündü. Rusya'dan yana olanlar. Batı tarafını tutanlar. Rus ordusu kısa zamanda duruma hakim olsa; “Kahramanlaşan komedyeni” vurup öldürse ve yerine kendi adamını koysa bile Ukrayna'da “iç savaş” daha da tırmanabilir. Çeçen güçler de Rus yanlıların yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya girdiler.

Ne oluyor?

ABD, Kabil'den çekilmişti.

Rusya, Kiev'e girdi.

Kiev, Kabil mi oluyor?

★★★

Çok soru var.

Cevap arıyor.

Kendisinin anlattığına göre İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler Ordusu'nun bombardımanı sırasında “öldü denilerek” cesetleri taşıyan kamyonun içinden tesadüfen kurtarılıp sonra da 1952 yılında hamile kalarak doğuran kadının Vladimir Putin adlı oğlu, şimdi 2022 yılında Ukrayna halkının tepesine füze yağdırıyor. Tepesine füze yağdırılan bir halkla nasıl barışacak, nasıl bir sağlam gelecek kuracak? Rusya, ordusunun gücüyle “kolay lokma” istiyor. Ukrayna, “kolay lokma” mı olacak?

İşgal korku yarattı.

Kuşku doğurdu.

Dünya panikte.

Kendini Rusya'ya yakın hisseden topluluklarda bile derin yarılma belirtileri şimdiden uç vermeye başladı. Moskova'da “Savaşa Hayır” pankartı taşıyanlara rastlanıyor. Dünyanın bütün büyük harf kuruluşları; NATO, AB, BM, AVRUPA KONSEYİ, G-20, AGİT, DÜNYA BANKASI, IMF yeni bir soğuk savaşın ve bunun ana ürünü dünyanın yeniden paylaşımının deprem yaratıcı etkisine girdiler.

Dünya değişecek.

Ama nasıl değişecek?

Silahlar yarışacak.

Faturası kime yazılacak?

F-35- F-16- S-400 parantezine sıkışmış Türkiye'nin dünyadaki bu yeni silahlanma yarışında üstüne yeni yükler mi binecek?

★★★

ABD şirketleriyle!

Rusya ordusuyla!

Çin teknolojisiyle!

Dünyayı yeniden paylaşarak biçimlendirmek üzerine “bilek güreşine” giriştiler. Ukrayna'nın şehirlerine bomba yağması henüz başlangıç. Belli ki arkası gelecek. ABD ve AB, “yaptırımları” kullanarak Putin'in geri adım atacağını umuyor. Gürcistan'a müdahale etti. Yaptırımlar sökmedi. Kırım'ı işgal etti. Yaptırımlar sökmedi. Ermenistan'ın ABD ve Fransa ile ilişkiye kalkışmasına kızdı, Paşinyan'ı “Dağlık Karabağ” üzerinden Azerbaycan'a dövdürdü. Yaptırımlar sökmedi.

8 yıldır yaptırım var.

Putin'e vız geldi.

Rusya duracak mı?

Durdurulacak mı?

Kim durduracak?

ABD, Putin Rusya'sını AB'ye havale etti. Kendisi Pasifik'de Çin'i abluka almaya yoğunlaştı. Ancak “Avrupa'nın kaymak tabakası ile Putin düzeninin oligarkları arasında al gülüm-ver gülüm ilişkisi” öyle bir ete kemiğe bürünmüş ki; 4 önemli Avrupa ülkesinin eski Başbakanı, Alman Schöder, Fransız Fillon, İtalyan Renzi, Finlandiyalı Aho ve çok sayıda eski politikacı Rus gece zenginlerinin sahibi olduğu şirketler ile bankalarda yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

Bu yapıya yaptırım!

Çöl sıcağında eriyen dondurma değilse nedir?

★★★

Putin ilan etti.

Soğuk savaş bitip de “Berlin Duvarı” yıkıldıktan sonra batıya yaklaşan ve AB üyesi yapılanlarla NATO'ya alınanları geri istiyor. Putin, “Ukrayna üzerinden” batıya güç gösteriyor ve batının da gücünü sınıyor. Avrupa, Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra genişlediği sınırları koruyabilecek mi? Yeni bir Berlin Duvarı örülecek mi? “Yeni Demir Perde” çekilecekse nereden çekilecek? Ve adı ne konulacak?

Çok soru var.

Cevap arıyor.