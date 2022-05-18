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Yem yendi bitti! Pist kırma başladı!

Allah razı olsun! Allah ondan bin kere razı olsun! Diye söylenip duruyordu. Yanına yanaştım. Hayırdır, Allah kimden razı olsun?

Dedi ki:

“Hıyarın kilosu 15 TL idi 5 TL'ye düştü, düşürene dua ediyorum.”

Kim düşürdü?

Dedi ki; “Bağcılar'da oturuyorum. Dün marketlerde hıyarın kilosu 5 TL'ye düştü. Bizim mahallede insanlar sanıyor ki Tayyip Erdoğan'ın ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin aldığı önemler sayesinde hıyarın fiyatı düştü. Oysa ben marketçilere sordum Ukrayna ve Rusya sayesinde düştü hıyarın fiyatı…” Rusya- Ukrayna savaşa tutuşunca Türkiye'den hıyar alımını durdurmuşlar.

Allah razı olsun!

Ukrayna'dan.

Allah razı olsun!

Rusya'dan.

Cağaloğlu Hamamı'nın tam önünden Kapalı Çarşı'ya bağlanan caddenin kaldırımında yürüyorlardı. İki kişiydiler. Biri öbürüne; “Hırsızlar, soyguncular, ahlaksızlar ülkeyi batırdılar.” diye söyleniyordu.

Yüzü asıktı.

Elinde 2 mum!

“Faturayı ödeyemedim. Akşam yatıncaya kadar mumla idare ediyoruz. Bir mum 3.5 TL'ye çıktı, 2 mum aldım, 7 TL ödedim” diyor, karşıdaki marketi işaret ediyordu. Cağaloğlu Hamamı'nın karşısındaki markete girdim.

2 mum aldım.

Kasiyer hanım:

“7 TL” dedi.

Adam doğru söylüyordu.

★★★

Fiyat artışları durmuyor, durdurulamıyor. Zam fırtınası sürüyor. Önceki gün çaya alkole zam gelmişti. Dün de süte ve tüpe büyük fiyat artışı bindi. YEM yani “Yeni Ekonomik Model” iflas etti, 3 ayda bitti. Kabaca anlatırsam bu model; faizi aşırı indirip TL'ye aşırı değer kaybettirerek ihracatı artırmak ve cari fazlaya geçerek Türkiye'yi dolar rezervi bol ülke yapmak ve böylece enflasyonu 2023 Haziranı'na kadar tamamen kontrol altına alıp, “Bak krizi Erdoğan yarattı, ama bak yine Erdoğan çözdü” algısı yaratmak üzerine kuruluydu.

Hesap tutmadı.

Cari açık patladı.

Fiyatlar tırmanıyor.

Ticaret haddinde rekor bozulma yaşanıyor. İşsizlik de tırmanıyor; yüzde 11'i geçti. Sefalet endeksi de tırmanıyor. Geliri giderlerine yetmeyenlerin oranı yüzde 59'u buldu. Bütçe dengesi bozuldu, bütçe açık veriyor. Merkez Bankası'nın attığı ya da emirle artırıldığı her adım fiyasko oldu. Rezervler eridi. Kur Korumalı Mevduat işe yaramadı. 1 dolar= 15 TL'yi aştı, dün 1 dolar= 16 TL sınırına dayandı. Merkez Bankası'nın yüzde 14 faizini kimse ciddiye almıyor. Kamu yüzde 30 faizle borç bulabilirse bunu başarı sayıyor. Türk ekonomisi ne olacağı kestirilmeyen bir sona sürükleniyor. Çok pahalıya yapılan onca otoyol, havaalanı, köprü, hastane, 100 bin kişilik camiler, yazlık kışlık saraylar refahı artırmadı; yoksul kesimlerin gelirden daha çok pay almasına bir faydası olmadı.

★★★

Dolar bollaşacak.

TL değer kazanacak.

Fiyat artışı duracaktı.

YEM bunun içindi.

YEM, yendi bitti.

Pist kırma başladı.

İddiaya göre “döviz gelirini artırmak” için yeni yapılan İstanbul Havalimanı'nı Abu Dabili bir firmaya satma ön anlaşması yapıldı. Abu Dabili firma Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na ileride iktidar değiştiğinde, rakip olma ihtimalinin ortadan kaldırılmasını istedi. Bu yüzden, yeni yapılan ve ekonomi üzerinde bir kara delik olan İstanbul Havalimanı'na rakip olacak pistler yıkıma alındı.

Yıkım dün başladı.

Yine başka bir iddiaya göre, pistleri yıkılan Atatürk Havalimanı'nın kupon arazilerinin üzerine konut yapabilsinler diye Katarlı ve Suudi Arabistanlı işletmelere satma planlandı. Bu yolla dolar girişi sağlayarak YEM'in tutmayan döviz bollaştırma hedefine ulaşmak hesaplanıyor.

YEM bitti.

Pist kırıyor.

Dolar gelsin diye…

Muhalefet partisi CHP halk uyansın ülkesine ve havaalanına sahip çıksın umuduyla; “yıktırmayız Atatürk Havalimanı'nın pistlerini ve onu Katarlı, Suudi Arabistanlı sermayeye yem etmeyiz” diye meydanın kapısında gösteri yaptılar.

Hıyarın kilosu:

5 TL'ye düştü.

Ukrayna sayesinde.

2 Mum: 7 TL.