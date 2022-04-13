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Borç sarmalı korkunç hal aldı!

Halkımız borç yükü altında iki büklüm oldu!

Sağa baksan borçlu, sola baksan borçlu…

Borç sarmalında boğuşuyoruz! Borçsuz olan insanımız yok gibi!

Nedir bu milletin çektiği?

“Borcum yok!” diyebilen nadir kişiler, bu ülkenin en mutlu insanlarıdır!

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Asgari ücretlilerin ve emeklilerin hali içler acısı!

2022 yılı için yapılan ücret artışı, peş peşe yapılan korkunç zamlar karşısında çoktan eriyip gitti!

Oğlu, kızı ya da bir yakınının hali vakti yerindeyse ve onlardan biri mali destek sağlıyorsa, emeklilerin bir kısmı ay sonunu getirebiliyor. Ancak… bazı emekliler “Aç kalırım da oğlumdan, kızımdan ya da damadımdan yardım istemem” diyor, açlığa razı oluyor.

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İlginç bulduğum bir konu şu:

Çektikleri bunca sıkıntıya rağmen, kendilerine bu çileli hayatı lâyık gören iktidar partisi AKP'den vazgeçmeyen emeklilerin sayısı, çeşitli araştırmalara göre, yaklaşık 6-7 milyon…

Ee, o zaman sıkıntıyı çekecekler!

Bazen “Bunlar mazoşist (kendilerine acı çektirmeyi seven) kişiler midir?” diye düşünmeden edemiyorum.

Emekli yurttaşlarımız, akıllarını başlarına toplamazlarsa, ömürlerinin sonuna kadar bu çileyi çekecekler.

Kurtuluşun tek çaresi doğru oy kullanmak!

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Hayat pahalılığının ezdiği yurttaşların birçoğu, geçimlerini sağlamak için borç girdabının içinde dönüyor.

Bunların bankalara, tüketici kredi borçları 5.1 milyar lira. Kredi kartı borçlarındaki artış ise 8.5 milyar lira.

Bu arada İcra Daireleri'nde biriken yeni dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 28 arttığı belirtiliyor.

Halkımızın bankalara olan toplam borcu 1 trilyonun üzerinde…

Bunun 837 milyar lirası konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi gibi borçlardan, 239 milyar lirası da kredi kartı borçlarından oluşuyor.

Uzun lâfın kısası, millet borç batağında…

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Tüm bunlar neden oluyor? İnsanlarımız neden eziliyor?

Ülkemiz iyi yönetilmiyor da ondan!

Küçük bir şirketi bile, genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 10-15 kişi idare ederken, 84 milyonluk koca Türkiye'yi sadece TEK KİŞİ yönetiyor. Sorun burada!

TÜİK bir harika (!)

Evet, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir harika! Herkesin gözle gördüğü işsizlik, masa üzerinde azalıyor.

Buna rağmen TÜİK, ülkeyi TEK BAŞINA yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini beğendiremiyor. Bir yılda üç-dört genel müdür ve genel müdür yardımcısının görevden alınması bunu gösteriyor.

Açıkladığı enflasyon oranları da gerçeğin çok altında kalan TÜİK, Şubat ayında Türkiye'de işsiz sayısının 178 bin azalarak 3 milyon 579 bin kişiye indiğini açıkladı.

Peki, gerçek öyle mi? Hayır!

DİSK-AR (DİSK Araştırma Merkezi) tarafından yapılan açıklamada İŞ-KUR'un verilerine dikkat çekilerek, gerçek işsiz sayısının Şubat ayında 325 bin arttığı belirtildi.

DİSK-AR'a göre, Türkiye'de geniş tabanlı işsiz sayısı 7 milyon 989 bin kişi…

Devekuşu gibi kafamızı kuma gömüp “İşsiz sayısı azaldı” diye kendimizi aldatmanın bir faydası yok.

Gerçekler sonunda tokat gibi suratımıza çarpıyor!

TEBESSÜM

Bir kadının yaş günü…

– Temel, bir markette, eskiden tanıdığı bir kadınla karşılaşır. Kadın “Bugün benim yaş günüm” diye tebessüm edince Temel sorar:

“Kaç yaşında değilsiniz?”

– Temel'in yakınları dedikodu yapıyor:

“Bizim Temel bütün parasını kaybettikten sonra vefasız arkadaşlarının yarısı onu terk etti!”

“Ya diğer yarısı?

“Onlar henüz Temel'in parasını kaybettiğini bilmiyorlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hem yoksulluk hem öfkeyle bir yere varmak mümkün değildir!