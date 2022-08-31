PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyük Atatürk’e yapılan saygısızlık!

Ulusça 30 Ağustos Zaferi'ni, 100 yıllık büyük destanı coşkuyla kutladık.

Dün yurt genelinde yapılan yürüyüşler, fener alayları, gösteri ve söyleşiler Türk'ün haklı gururuydu.

Bir asır önce, vatanımıza göz dikenlere karşı yaptığımız bu eşsiz mücadele ile Türk ulusunu hiç bir kuvvetin esir alamayacağını bir kez daha kanıtladık.

★★★

Her yerde olduğu gibi dün Bodrum Gündoğan'da da 30 Ağustos Bayramı'nı kutladık, muhteşem zaferin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı dile getirip “Mekânları cennet olsun” dedik.

Burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim: Bodrum Gündoğan'daki Atatürk heykelinin dikildiği mekân utanç verici, izbe bir yer… Benzersiz bir dünya lideri, anasız-babasız kalmış yetim bir çocuk gibi yolun köşesine sıkıştırılmış… Heykeller meydanlara dikilir, böyle yerlere tıkılmaz!

Bu rezaletten kim ya da kimler sorumlusuysa hepsini kınıyor “Atatürk'e alerjiniz mi var? Ata'mızın heykeline başka bir yer bulamadınız mı?” diyorum.

★★★

30 Ağustos Zaferi Bodrum'un kültür merkezlerinden biri olan Dibekli Han'da da, Mustafa Kemal Ulusu'nun usta işi söyleşisiyle kutlandı.

Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu M. Kemal Ulusu, babasının anılarına dayanarak “İnsan Atatürk”ü anlattı. Alkışlanan güzel bir program oldu.

Ulusu, program sonrasında “Atatürk'ün Yanı Başında” adlı kitaplarını imzalayarak izleyicilere armağan etti.

Bodrum'un En İyileri ve 100 yaşında dev bir çınar

Hayat bir değirmen gibidir, hepimizi öğütür, eritir, bitirir.

Bu acımasız değirmene uzun yıllar direnip 100 yaşını, hatta daha fazlasını görenler de vardır.

Peki, 100 yıl yaşamak ister misiniz?

“Kim yaşamak istemez ki?” dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Evet, uzun yaşamak güzel ama sağlıklı olmak şartıyla… Alzheimer olarak uzun yaşamanın hiçbir anlamı yok!

Sayıları çok az olan “100 yaşını aşan insanlar” nasıl oluyor, ne yapıyorlar da böyle uzun yaşıyorlar? Bunu net olarak bilen pek yok! Sadece nasihatler veriliyor: Şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin, spor yapacaksın, vs…

Fakat pek az şanslı insan 100 yaşını görebiliyor.

Önceki akşam, 100 yaşını gören önemli bir kişiyle karşılaştım…

★★★

“Bodrum'un En İyileri” seçici kurulu, Bodrum sanatına ve kültürüne yaptığımız katkılar nedeniyle Bodrum'un önde gelen kişileriyle birlikte bizleri de ödüle lâyık bulmuş… Bodrum Marina'daki törene davet edildik.

Benim gibi onur ödülüne lâyık görülen Bodrum'lu iki dostum Mustafa Kemal Ulusu ve Can Pulak'la davete gittik.

Davet sahipleri Beşiktaş Medya Grubu Başkanı ve Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği İstişare Kurulu üyesi İsmail Arlı ile “Best Of Turkey Awards” (Türkiye'nin En İyileri) ödül törenlerini düzenleyen Fashion Türk TV'nin Başkanı Bülent Aslan'dı.

★★★

Güzel bir ağustos akşamında yapılan törende karşılaştığımız sürpriz isim, o gün 100 yaşına giren müzisyen İlham Gencer idi…

Dev sanatçı omuzlarına yüklenen 100 yaşın ağırlığı nedeniyle, ödül almaya, kendisi gibi değerli bir müzisyen olan oğlu Bora Gencer'in yardımıyla gelmişti.

Bizler gibi “Bodrum'un En İyileri” ödülünü alan asırlık çınar İlham Gencer uzun yaşamanın sırrını:

“Sabır, şükür, inanç ve dua” formülüyle açıklayıp:

“Bunlar olmazsa çabuk gidersiniz öbür tarafa” dedi.

İlham Gencer, 100 yaşına rağmen müziği bırakmadı, çalışmalarını azimle sürdürüyor.

Başarı kolay değildir. Hayatta hiçbir şey ayağınıza gelmez, gidip onu almanız gerekir.

GÜNÜN SÖZÜ

İyi ve doğru şeyler yaptığınız vakit hayat o kadar güzedir ki…