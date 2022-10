PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Ekonomiye sıkılan son mermi!

Merak etmemek mümkün değil…

Ülkede kuralları kim değiştirdi?

Merkez Bankası geçen yıl eylül ayında politika faizini kimin emriyle indirmeye başlayıp döviz kurlarının patlamasına sebep oldu?

Yüzde 19 dolaylarında olan enflasyon, bu yıl nasıl oldu da yüzde 83.45'e yükseldi?

Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'da bile görülmeyen müthiş bir pahalılık var ülkemizde…

Bir yıldır bombalanan Ukrayna'da enflasyon yüzde 23… Rusya'nın enflasyonu yüzde 14… Türkiye'de ise yüzde 83,45…

Gerçek olan şu ki: Maliye Bakanı Nebati'nin, dünyada eşi benzeri görülmeyen yeni modeli (!) ülkemize büyük yoksulluktan başka bir şey getirmedi.

İşin daha kötüsü, bu sistemle ekonomimizin düzeleceğine dair bir umut ışığı görünmüyor!

Bakan Nurettin Nebati'nin söylemleri hiç inandırıcı değil…

“Tek seçici” olarak ülkedeki her şeye karar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yaptığı son konuşmalarda özetle:

“Bizim modelimiz, kesinlikle akıntıya kürek çekme gibi bir eylem barındırmıyor.

Biz, maruz kaldığımız sinsi oyunlara karşı kendi modelimizi geliştirdik…

Şayet maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı bunu yapmayabilirdik.

Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı!” dedi.

Onu dinleyince doğal olarak aklımıza şu sorular geldi:

– Kimin sinsi oyunlarına karşı bu model geliştirildi?

– Maç sürerken oyunun kurallarını aleyhimize değiştirmeye çalışan hainler kimler?

– Ekonomimize bu sinsi saldırıların son mermisini kim sıktı?

Bu soruların net bir cevabı yok!

Aslında ekonomideki tüm kötülükler, Merkez Bankası'nın politika faizini hızla düşürüp dolar kurunu ve enflasyonu patlatmasıyla başladı.

Bir yılda adeta bataklığa gömüldük. Dolar 8 liradan 18.80 liraya fırladı, yüzde 19 olan enflasyon yüzde 83'ü geçti.

Gerçek maalesef bu!

Bilimden uzaklaşılan ülkelerde sonuçlar böyle oluyor!

Cevap bekleyen soru!

“Yeni ekonomi modeli” ülkeye büyük fakirlik getirdi…

TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon bile yüzde 83,45… Bağımsız kuruluş ENAG'ın hesapladığı enflasyon ise yüzde 186

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde yaptığı konuşmada:

“Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyede çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu, onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık, ondan sonra da düşürdük.” dedi.

Bu sözler üzerine, herksin kafasına takılan soruyu CHP Sözcüsü Faik Öztrak sordu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan millete şunun cevabını vermeli:

Madem düşürme kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 100'lere neden çıkardın? Bunu niye istedin?”

TEBESSÜM

Nedir devletin hali?

Bir adam, muhalif kimliğiyle tanınan bilge kişiye:

“Ne oluyor hocam? Nedir devletin bu hali?” diye sorar. Bilge kişi:

“Sen merak etme, bu devlete hiçbir şey olmaz” der ve şöyle devam eder:

“Devlet yük taşıyan bir at arabasıdır. Gelip geçen iktidarlar ise Mercedes oto… Son sürat giden bir Mercedes yolda at arabasını geçer gider. Ancak at arabası hiç istifini bozmaz, tıkır tıkır yoluna devam eder… Mercedes son sürat gittiği için sonunda duvara toslar. Fakat at arabası hedefine giderken hiçbir zaman duvara çarpmaz. Sen hiç duvara toslayan at arabası duydun mu?”

GÜNÜN SORUSU

