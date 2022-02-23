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İnsanların aklıyla alay ediyorlar!

Bazı sözler vardır ki, zaman geçtikçe daha çok önem kazanır.

Mesela, Damat Berat Bey'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa edip giderken söylediği sözler gibi…

Ne demişti?

“At izi it izine karıştı.

Hak ile batılı ayırt etmek zorlaştı.

Allah sonumuzu hayreylesin!”

Bu sözlere bir de “Amin” demek gerekiyor.

O günden bu yana tam 1 yıl 3 ay 17 gün geçti…

Gidişat, Berat Bey'in öngördüğü şekilde maalesef…

Özgürlük ve demokraside sınıfta kaldık. 2021 yılından çok daha gerideyiz!

Ekonomi çöktü… Halk her geçen gün yoksulluğa itiliyor.

İktidarın, fatura ödeyemeyen, ucuz ekmek kuyruklarında çile çeken insanların sefaletini önlemek için hiçbir planı yok!

Ortalıkta hamaset lâflarından ve aldatıcı, göz boyayıcı ifadelerden başka bir şey görünmüyor…

Hep “Yapacağız, edeceğiz” diyorlar.

İyi de…“cek” “cak”la olmuyor bu işler…

İktidar, ortaya güvenilir bir program çıkartacağı yerde, çöküşe mazeret aramakla meşgul…

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Mesela, AKP'li bir yetkili çıkıyor (AKP Meclis Grup Başkan Vekili Mahir Ünal) milletin aklıyla alay edercesine:

“Elektrik zamlarını devlet yapmıyor!” diyor…

Yapma yaa? Kim yapıyor peki? Elektrik dağıtım şirketleri devletin üstünde kurumlar mı? Devlet onlara söz geçiremiyor mu?

İnsan bu sözü söylerken biraz düşünür, biraz sıkılır, öyle değil mi?

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Bir başka AKP'li yetkili (Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu) akıllara ziyan hesaplar yapıyor:

“Bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet, Fransa'da, Almanya'da 750-800 Euro'ya doluyor” diyor.

Yani yaklaşık “2250 liradan 12,000 liraya” demek istiyor, hesap bilmiyor!

…Ve devam ediyor:

“Dolaysıyla Fransa ve Almanya'da yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon var!”

Nasıl hesap bu?

AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu bu matematiği hangi okulda öğrendi acaba?

Kendi seçmeninin cehaletini bildiği için mi böyle kafadan atıyor?

Bir de hiç sıkılmadan, Fransa'da yaşadığını iddia ettiği yakınlarını şahit gösteriyor!

Yemin etse de kimse inanmaz, yüzde yüz yanlış olan bu uçuk rakamlara!

Avrupa'da yüzde 7 enflasyonla bir poşet alışveriş için 150 Euro'dan 750-800 Euro'ya yükseldiği iddiasına istihza ile gülmek, sonra da matematik adına ağlamak gerekiyor.

150 Euro'luk bir alışverişin yüzde 7 enflasyon karşısındaki artışı sadece 160 Euro'dur.

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun dediği rakama ulaşılması için yüzde 500 zam gerekir.

Emekli paşaların dramı!

Kamu vicdanını sızlatan bir dram hâlâ devam ediyor!

Türk Ordusu'na şerefle hizmet etmiş 14 emekli general “Darbeye teşebbüs” suçu ile ömür boyu hapse mahkûm edilip, rütbeleri sökülerek hapse atıldı.

Siyaset dünyasında onları savunan tek lider olan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, paşalara haksızlık yapıldığını söyleyerek şöyle diyor:

“Kimler verdi müebbet hapis kararını?

Çoğu tutuklu veya yurt dışına kaçmış FETÖ tetikçisi sözde yargıçlar…

Komutanlar nerede, ne zaman “Darbeye teşebbüs” etmiş? 28 Şubat 1997'de…

Defalarca söyledik… O tarihteki Erbakan-Çiller Hükümeti, usulsüz edinilmiş mal varlıklarının aklanması üzerine kurulmuş bir hükümetti…

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olan bu hükümeti, bir avuç yurtsever milletvekili olarak biz düşürdük. Erbakan 28 Şubat'tan 4 ay sonra istifa etti.

Komutanlar nasıl darbe yapmış ki? Bu zulümdür ve adaletsizliktir!”

Rifat Serdaroğlu, “Doğru Parti olarak haksızlığa karşı çıkmaya devam edeceklerini ve günün birinde gerçeklerin anlaşılacağını” söylüyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Aşka inanın, hiç değilse hayatta yiyeceğiniz kazıklardan biri tatlı olsun!