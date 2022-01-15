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Kazakistan ve Rus postalı!

Kazakistan'da patlak veren vahim olaylardan Türkiye dahil, bütün Türk devletleri ders çıkartmalı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan tüm partiler: “Kazakistan'da durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz” diye açıklama yaptı.

Ayaklanma bastırıldı ama durum gerçekten normale döndü mü?

Ülkeye çağrılan tam teçhizatlı Rus birlikleri çekip gidecek mi?

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: “Yabancı asker çağırmasak ülke elden gitmişti!” diyor ve ekliyor:

“Tüm yabancı askerler 10 gün içinde ülkeyi terk edecek.”

İyi de… Bu konudaki son karar sanırım Putin'in…

Kazakistan'ı Rusya'nın ‘arka bahçesi' gibi gören Putin'in ne yapacağı belli olur mu?

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Kazakistan halkının yaklaşık yüzde 20'si Rus… Bir miktar da Alman azınlık var.

Yüzde 80'e yakın Kazak ve diğer azınlıklar ise Türk soyundan geliyor. Lehçeleri çok farklı ama konuştukları dil Türkçe…

Kazakistan olayları Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ni iyi tanıyan Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan:

“Rus postalı Kazakistan'da kalıcı olabilir. Türkiye, süreci yakından takip etmeli ve Kazakistan'a Rus askerlerinin yerleşmesine izin vermemeli” uyarısında bulundu.

Bu, Türkiye için büyük önem taşıyor.

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Gerçek olan şudur:

Aç kalan insanların yapamayacağı şey yoktur!

Kazakistan halkı, asırlardır bilinen bu gerçeği bir kez daha kanıtladı.

Ülkede birileri insanların sırtından büyük paralar kazanıyor, büyüyen yolsuzluklar halkı yoksullaştırıyor, toplum içten içe kaynıyordu.

İktidar yanlısı işadamları paralarını ülke dışına çıkartıyor, eski devlet başkanının kızı süper yatlarla ‘lüks hayat' yaşıyor, yolsuzluktan beslenenler artarken, insanlar daha da yoksullaşıyordu… Sonunda bilinen ayaklanma başladı!

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Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan:

“Kazakistan'da yaşananlardan Türk dünyasının alacağı o kadar çok ders var ki…” diyor ve ekliyor:

“Türkiye, süreci yakından takip etmeli ve Kazakistan'a Rus postalının yerleşmesine izin vermemelidir. Bundan bizim de ders almamız gerekiyor. Türkiye'de de yolsuzluklardan beslenenlerin yolsuzlukları mutlaka ortaya çıkartılmalı ve yurt dışında servetleri olanlar paralarını Türkiye'ye getirmelidir.”

İlginç bir pankart!

Halkın Kurtuluş Partisi'nin tüm il ve ilçe binalarına ‘Milli Piyango lağvedilmelidir!' yazılı pankart asması ilgiyle karşılandı.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Çekilişi'nde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması ve 4 adet çeyrek biletten sadece bir tanesinin satılması tartışmaları devam ederken, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Piyango'yu protesto kampanyası başlattı.

HKP'nin konuyla ilgili açıklamasında:

“Bir yandan NAS'tan dem vururken, diğer yandan “Tüpçü'ye halkı soyduran din bezirgânlarına karşı yeni pankartımızı astık. Halkı Tüpçü'ye soydurma! NAS, şans oyunlarına helâl mi der? Milli Piyango lâğvedilmelidir!” ifadeleri kullanıldı.

TEBESSÜM

Dünyada kimler şükreder?

Büyük bilgin Albert Einstein, yeryüzünde yaşayan tüm uluslara mensup insanları inançlarına göre sınıflara ayırır. Ona göre:

– Dünyada üst sınıftakiler gayet güzel yaşar…

– Orta sınıf sürekli şikâyet eder…

– Alt sınıf (fakir fukara) şükreder!

– Üst sınıf paraya…

– Orta sınıf lidere…

– Alt sınıf ise Tanrı'ya tapar!

GÜNÜN SÖZÜ

Dünden öğrenelim, bugün için yaşayalım, yarın için hayal kuralım!