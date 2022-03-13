PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekrem İmamoğlu’na öğüdün bedeli

Sabri Uzun, Emniyet teşkilatında 42 yıl çalıştı. Bunun önemli bir bölümü de üst düzey görevlerdi. Emniyet'in en önemli ve etkin dairesi olan İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevini de 6 yıl yürüttü. Bunun bir bölümü de AKP'li yıllardı.

23 Nisan 2019'da Sabri Uzun gözaltına alındı. O gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un, “Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım” suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Gözaltına alındığında, neden suçlandığını Emniyet'te öğrendi. O, sosyal medyada şu paylaşımda bulunmuştu: “Sayın Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevin hayırlı olsun. İnşallah, ‘Oğlum sıfırla' demezsin. 750 milyon liralık saat takmazsın. 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz. Allah şaşırtmasın.”

Sabri Uzun'un yazdıkları Cumhurbaşkanına hakaret, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyesi olmamakla birlikte örgütün propagandasıydı. Kendi anlatımına göre C. Savcısı'nı görmeden doğruca hakim karşısına çıkarıldı. “Karşısına çıkarıldığım Sulh Ceza Hakimi, daha önce bir ilimizde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ve sonra hakim yapılan kişiydi. Attığım tweetle Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim, FETÖ'ye destek olduğum öne sürüldü. Tutuklanıp Sincan cezaevine konuldum. Bu durum çok ağrıma gitti” diyor.

KİTABI, KANIT OLDU

FETÖ ile ilgili yazdığı “İn” adlı kitabı, Devlet tarafından ingilizceye çevrildi, haklarında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cülerin iadesi için bu kitaptaki bilgiler suç kanıtı olarak gösteriliyordu. Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilen belgeler arasında, Sabri Uzun'un kitabı da bulunuyordu.

FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım gerekçesi olarak, “Sıfırla oğlum” sözleri gösteriliyordu. Cumhurbaşkanının avukatları, Cumhurbaşkanının böyle bir söz söylemediğini, bunun FETÖ'cüler tarafından uydurulduğunu, Sabri Uzun'un da FETÖ'cülerin bu sözlerine tweetinde yer vermesi nedeniyle, üyesi olmamakla birlikte FETÖ propagandası yaptığı biçiminde değerlendirildi. Hadi bakalım çıkın işin içinden.

ÜÇ YIL SONRA

Sabri Uzun, cezaevinde 2,5 ay yattıktan sonra serbest bırakıldı. Yargılaması üç yıldır tutuksuz olarak sürüyordu. Muzaffer Özbayrak, Ümit Kara ve Refik Ali Uçarcı, Uslu'yu savunuyordu. Geçen Cuma günü karar duruşmasına çıkıldı. Uzun'un avukatları, o tweetle Cumhurbaşkanına hakaretin söz konusu olmadığını savundular.

Şikayetçinin avukatı, Cumhurbaşkanının “Sıfırla oğlum” diye sözü olmadığını, bunun FETÖ'cüler tarafından uydurulduğu belirtiler. Sanık avukatları, “Madem sayın Erdoğan'ın böyle bir sözü yoksa, o sözler de yok hükmündedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Sıfırla oğlum' sözleri gerçek olsaydı, müvekkilimiz Sabri Uzun'un attığı tweet suç olmaz ve bunun için yargılanmazdı. Bu yüzden müvekkilimizin beraatini istiyoruz” dediler.

Cumhuriyet Savcısı son sözünde Sabri Uzun'un 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise oy birliğiyle “beraat” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öğütler, Uzun'u az kalsın tam anlamıyla yakıyordu.

Yeni çıkan kitaplar

■ Hanri Benazus: Atatürk'ü gören, onunla bir arada bulunma şansına eren ve bugün hayatta olan son iki kişiden birisi, Hanri Benazus'tur. Kıymetli büyüğümüz boş durmuyor, SÖZCÜ Kitapevi ile birbirinden ilginç kitapları okuyucularıyla buluşturuyor. Son kitapları arasında “Dünya Milletlerinin Gözüyle Atatürk”, “Ulusal Kurtuluş Savaşı'na Toplumsal Katkı Sağlayan Mitingler”, “Yunus Emre”, “Mevlana Felsefesi”, “Mehmet Akif'i Anlamak” da bulunuyor. Ama değerli büyüğümüzden öğrenilecek çok şeyler var. Yeni kitaplarını bekliyoruz.

■ Rahmi Gençer: Ayvalık'ın önceki dönem belediye başkanı Rahmi Gençer'in, “Söz Konusu Ayvalık- Kent Tarihi/Bir Otobiyografi” kitabı Alakarga yayınevinden çıktı. Gençer, 19 Mart'ta Emin Süner pasajında kitabını imzalayacak.

■ 20 Diplomat Anlatıyor-Kayıt Dışı Anılar: Büyükelçi Ender Arat'ın koordinatörlüğünde hazırlanan, Tarihçi kitapevi tarafından basılan kitapta, 1970'li yılların ilk yarısında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş ve 40 yıl boyunca 5 kıtada görev yapmış 20 diplomatımızın çarpıcı anılarını okuyacağız.

■ Özgür Ceylan: CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, titiz bir çalışmayla rahmetli Erdal İnönü'yü yazdı. “Dış Politika ve Erdal İnönü” kitabı Hiper Yayınevinden çıktı.

■ Ali Demiral: “Kolay Değildir Subay Olmak”, “Balkan Savaşlarından Balkan Barışı Gücüne” kitapları Karina Yayınevi ürünü olarak raflarda yerini aldı.