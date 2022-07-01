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Önce dava açıldı, şimdi de yasak getirildi

104 emekli amiral ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanlığı'ndan alınan emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan “Amiraller duyurusu” nedeniyle Ankara 20 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Soruşturma sürecinde sanıklardan emekli Tümamiral Orgun Özdemir ile emekli Tuğamiral Raif Naldemir, davanın sonucunu göremeden vefat etti.

Montrö Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu en iyi denizciler, diplomatlar bilir. Montrö ile oynanmaması gerektiğini söyledikleri ve görüşlerini yazılı olarak açıkladıkları için amirallerin başına getirilmeyen kalmadı. Üniformasının üzerine cübbe giyip tarikat yuvasına giden komutana bir şey yapılmazken, emekli amirallerin bu durumu eleştirmeleri suç sayıldı.

ANLAŞMIŞLAR!

Emekli amiraller için “Anlaşarak suç işleme” iddiası var. O yüzden haklarında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Orduevlerine, askeri dinlenme tesislerine girişleri mahkeme kararı olmamasına rağmen yasaklandı. İçişleri Bakanlığı da, onların havaalanlarının VIP salonlarını kullanmalarına yasak getirdi. Oysa, o salonlarda olmaması gereken yüzlerce kişi var. Neyse ki “şüpheli”lerin ayaklarına elektronik kelepçe takılmasından, yurt dışına çıkış yasağından vazgeçildi, adli kontrol de uygulanmıyor.

Konuştuğum bazı amirallere sağlık durumlarını sordum. Ya kendileri ya da eşleriyle ilgili önemli sorunları olduğunu söyleyenler oldu. Çoğu mahkemeye çıkamayacak durumda. 20. Ağır Ceza Mahkemesi, bu durumunu dikkate almış olacak ki, 27 Haziran ya da başka tarihlerde yapılacak duruşmalardan amiralleri vareste tuttu. Yani, duruşmalara katılmayabilirler.

İLGİNÇ BİR HİKAYE

Davanın sanıklarından birisi de emekli Tuğamiral Ahmet İskender Yıldırım. Onun ilginç öyküsünü avukatı Hamit Baykara'dan dinledim.

Amiral Yıldırım, Gölcük Kuzey Grup Komutanıyken, kumpas olduğu ortaya çıkan “İzmir Casusluk Davası” kapsamında yargılandı ve beraat etti. Karar, Yargıtay tarafından onandı. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda Harp Filosu Komutanı olarak görev yapan Tuğamiral Ahmet İskender Yıldırım, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gece Gölcük Üs Komutanı ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan tuğamiral tarafından tutuklanmak istendi.

Emrinde olan üç tuğamiral de filo komutanı olarak kendisini ve bir üst komutanı olan Donanma Komutanının emirlerini dinlemeyeceklerini söyledi. Tuğamiral Ahmet İskender Yıldırım, bilfiil çatışmaya girdi ve darbe girişiminde bulunanları etkisiz hale getirdi. Mahkeme belgelerine göre Donanma Komutanlığı o gece FETÖ etkisinden kurtarıldı.

AVUKAT OLDU AMA

Yıldırım, İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Avukat olma hakkı elde etti. Türkiye Barolar Birliği'ne başvurdu ve yönetim kurulu kararıyla avukatlık ruhsatı almaya hak kazandı. Barolar Birliği'nin ruhsatının, Adalet Bakanlığı tarafından onanması gerekiyor. İşte, sorun da orada çıktı.

Adalet Bakanlığı, amirallerin duyurusunda ismi geçen Ahmet İskender Yıldırım'ı “Devlet Güvenliğine veya Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiğini gerekçe gösterip ruhsatın iptali için dosyayı Türkiye Barolar Birliği'ne iade etti.

Barolar Birliği de Adalet Bakanlığı'nın ruhsatı iptal etme girişimini, “Zorlama bir değerlendirme” olarak yorumladı ve Ahmet İskender Yıldırım'ın avukatlık ruhsatının geçerli olmasında ısrarcı oldu.

BAKANLIK DAVA AÇTI

Adalet Bakanlığı'nın, emekli amiralle ilgili avukatlık ruhsatını onaylamayıp geri çevirmesi ve buna ilişkin Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın konusu “Ruhsat verilmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve kararın iptali”ne ilişkindi. Bakanlık, dava gerekçesinde referans olarak FETÖ/PYD terör örgütüyle ilgili Milli Güvenlik Kurulu ve Yargıtay kararlarıyla, bu konuda verilmiş Ankara Bölge İdare Mahkemelerinin kararlarını örnek olarak gösterdi.

Oysa, emekli amiral, FETÖ/PYD üyeliğinden değil, kamuoyunda “104 Amiral Davası” olarak bilinen Montrö Sözleşmesi ve cübbeli amirale ilişkin yaptığı açıklamadan dolayı yargılanıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da Yıldırım, Gölcük Deniz Üssü'nün hainlerden temizlenmesi ve bunların adalete teslim edilmesinde de en kıdemli komutan olarak görev yapmıştı.

HAKLILIKLARI ANLAŞILDI

Bakanlığın avukatının 24 Mart 2022 tarihinde Nöbetçi İdare Mahkemesine yaptığı başvuruda “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan dolayı hakkında kamu davası açılmış bulunanların Baro levhasına yazılma talepleri hakkındaki kararın, kovuşturma sonuna kadar bekletilmesine karar verilmesi gerekmektedir” dedi.

Emekli amiraller, Montrö Sözleşmesi'nin anlam ve önemini bir duyuruyla gündeme getirmişti. Onlardan önce 126 emekli büyükelçinin açıklaması olmuştu. Ukrayna-Rusya savaşında herhalde Montrö'nün önemini anlamayan kalmamıştır.

“Amiraller Davası”nın sanığı olunca avukatlık bile yapılmayacağına ilişkin açılan davanın nasıl sonuçlanacağını bekleyip görelim…

Emekli amiraller konuşmasında kim konuşsun?