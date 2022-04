PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yavaş’ın dosyaları ne durumda?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasetin derinliklerine girmeden, işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Başarı durumunu da Ankara halkı kuşkusuz değerlendiriyordur. Kendisinden önceki dönemle ilgili yolsuzluk, usulsüzlük iddialarının da üzerine gidiyor. 50'nin üzerinde dosya Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Ancak, bu dosyalarla ilgili bir hareket yok.

Geçmişe dönük iddiaların araştırılması yönündeki müfettiş talepleri karşısında İçişleri Bakanının bir adım atmadığı da biliniyor. Ancak, Yavaş'ın dönemiyle ilgili her ihbar İçişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınıyor. Tabii alınmalı, araştırılmalı, soruşturulmalı. Ama bunlar “Bizden önceki, bizden sonraki dönem” ayrımı yapılmadan üzerinde durulmalı.

RAHATSIZLIK YARATTI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları televizyonlarda konuşulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın sahada karşılığının büyük olduğunu, Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif edeceklerini söyledi.

Özdağ, böyle bir açıklama yapmadan önce Mansur Yavaş'la konuştu mu? Böyle bir konuşma olmadığını hem Özdağ, hem de Mansur Yavaş söyledi. Yavaş, adının bilgisi dışında gündeme getirilmesinden de rahatsız oldu. Önce İYİ Parti, arkasından da CHP Genel Başkanını ziyaretinde Yavaş, duyduğu rahatsızlığı ve açıklamaların kendisi dışında yapıldığını dile getirdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını 6 siyasi parti belirleyecek. Ümit Özdağ'ın, Yavaş'la ilgili açıklama yapmasını, “siyasi mühendislik” olarak niteleyen ve bunun iyi niyetle yapılmadığını düşünenler çoğunlukta. Mansur Yavaş da, “6'lı masa kimi aday gösterirse biz ona tabi olacağız. Bunun dışında bir şey yapmak, bulunduğu yeri sabote etmek olur” görüşünde.

STRATEJİK HAMLE

Ümit Özdağ, stratejik hamleleri bilen bir siyasetçi. Millet İttifakı'yla bir ilgisinin olmamasına rağmen, kimi aday göstermesi gerektiği konusunda açıklama yapması da stratejik bir hamle olarak görülüyor. Nitekim, Özdağ bu açıklamasından sonra basında daha çok yer bulur hale geldi.

Hem CHP, hem İYİ Partililer, Millet İttifakı içinde çıkarılacak bir fitnenin Cumhur İttifakı'nın işine yarayacağını biliyor.

KAVGA DEĞİL

Mansur Yavaş'ı kavgaların içine çekmek için yoğun çabalar var. Belki, AKP'li bazı belediye başkanlarının yapmadıklarını Mansur Bey yapıyor. Cuma günü, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, ‘2021 Faaliyet Raporu'nun sunumu yapılacak.

Raporun ilk sayfasında, Atatürk'ün “Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır” sözü ve karşısındaki sayfada da büyük önderin fotoğrafı var. Bir arka sayfada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor.

Mansur Bey her fırsatta, “Bizim birbirinden ayrılmaz, birbirinin bütünleşiği kabul edilen üç temel ilkemiz var; bunlar katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Attığımız her adımda katılımcı, gerçekleştirdiğimiz her projede şeffaf ve harcadığımız her kuruşta hesap verebilir olmak, yönetim anlayışımızın gereğidir” diyor.

İSRAFLA MÜCADELE

Mansur Bey'in anlayışında, israfla mücadelenin yeri önemli. Göreve gelir gelmez attığı adımlardan birisi israfla mücadele olmuştu. Yavaş, bu konuda şunları söylüyor:

“Bu nedenle yaptığımız her projenin maliyetini titizlikle hesaplıyor; kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihaleleri canlı yayınlayarak, mümkün olan herkesin fırsat eşitliğinden yararlanmasını sağlıyoruz. Nihayetinde de faaliyet sonuçlarımızı sizlerle paylaşmayı, hesap verebilirlik ilkemizin bir gereği olarak yerine getiriyoruz” diyor.

KATILIMCI MODEL

Yavaş'ın Ankara halkına söyleyeceklerini de faaliyet raporundan aktaralım:

“Katılımcı bütçe modelini tercih etmemiz, kentimizin ihtiyaçlarının bizzat sizler tarafından tespit edilmesine imkan veren bir model olduğu içindir. Sizlere hizmet etmek, bizim için vazgeçilmez bir görevdir. Yıllardır birikmiş sorunları bir anda çözmek kolay olmasa da, bu hizmeti, gönlümüzle, yüreğimizle yapıyoruz. Bu maksatla her gün bir önceki günden daha fazla çalışıyor; hizmetlerimizi daha yaygın hale getirmek için çaba sarf ediyoruz.

Hedefimiz, gündelik hayatı ucuz, rahat ve kolay yaşanabilir bir başkent yaratmaktır. Bu hedefe varabilmek için israftan kaçınarak, harcadığımız her kuruşun hesabını vererek ve mutlaka sizlerin ihtiyaçlarını anında ve yerinde tespit ederek çalışacağız.”

ENERJİ TÜKETİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleceğe dönük bazı projelerini de Başkan Yavaş şöyle sıralıyor:

■ Covid-19 ve benzeri pandemi süreciyle mücadelede tüm risk tanımlarının gözden geçirilip, risk analizlerinin yapılması.

■ Belediyenin enerji tüketiminin yeni gelişen teknolojiler devreye sokularak azaltılması.

■ Uluslararası turizm faaliyetlerinin, festivallerin ve spor müsabakalarının desteklenerek şehirdeki haraketliliğin artırılması.

■ Sıfır atık konusunda faaliyetlerin geliştirilmesi.

■ Tahsilat ve gelirlerin artırılması amacıyla, e-beyanname ve e-ödeme sistemlerinin etkin kullanımının sağlanması.

Damat hakkında soruşturma açıldı

AKP milletvekilinin damadının ithal ettiği scooterlerle ilgili önemli iddiaları CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül SÖZCÜ'ye anlattı. Martı İleri Teknoloji şirketi hakkında ki iddialar hakkında Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'na da suç duyurusunda bulunuldu, TBMM Başkanlığına soru önergesi verildi.

İki milletvekili, başlatıldığını bildikleri soruşturmanın kapatılacağından kuşku duyuyorlardı. İddialar hakkında, “Ticaret Bakanı bu sorulara cevap verecek mi?” diye sorduk. Bakan Mehmet Muş, aynı gün şu cevabı gönderdi:

ÜÇ MÜFETTİŞ SORUŞTURUYOR

“Köşe yazınızda bahsi geçen konularla ilgili inceleme ve soruşturma süreçleri CHP'li iki milletvekilinin Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığımıza yaptığı başvurulardan yaklaşık üç ay önce 13 Ocak 2022 tarihinde bakan olarak bizzat kendi imzaladığım onay yazısıyla başlatılmış ve konuyla ilgili üç ticaret müfettişi görevlendirilmiştir.

6 Nisan 2022 tarihinde aynı hususları ihtiva eden CHP'li milletvekillerinin dilekçeleri de gecikmeksizin ilgili müfettişlere gönderilmiştir. Müfettişlerce yapılan çok yönlü inceleme devam etmektedir. Bakanlığımızca konunun üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Müfettişlerimizin, ithalatla ilgili konularda tarife, kıymet ve menşeye ilişkin her daim geriye doğru inceleme yaptığı hususu gözden kaçmamalıdır.”

Mehmet Muş'a duyarlılığı için ben de teşekkür ederim.