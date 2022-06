PAYLAŞIM Yazıları büyüt

2000 öncesine ilişkin aylık bağlama oranı

20 Mart 1971 doğumluyum. İşe başlangıcım 3 Kasım 1986. Emeklilik tarihim 14 Nisan 2020. Toplam prim günüm 12.417. Göstergem 15.175. 2000 öncesi aylık bağlama oranım yüzde 80 geldi. Yanlışlık var mı? Sıtkı D.

1 Ocak 2000 tarihinden önce çalışmaya başlayıp, bu tarihten sonra emekli olan 4/a (SSK) sigortalılarının emekli aylıklarının 2000 öncesi prim günlerine ilişkin kısmının hesabında uygulanan gösterge ve katsayı sistemine göre, aylık bağlama oranın tespitinde; emekli aylığı gösterge tablosundan hesaplananlar için yüzde 60, üst gösterge tablosundan hesaplananlar için ise derece ve kademesine göre yüzde 50 ile 59 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınıyor.

Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı 5.000 prim günü için olup, emeklilik başvuru tarihi itibarıyla 5.000 günden sonraki her 240 gün için yüzde 1 artırılıp, 5.000 günden az olan her 240 gün için yüzde 1 eksiltiliyor. Ayrıca sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki her tam yaş için yüzde bir artırılıyor.

Prime esas kazançlarınız yüksek olduğundan göstergeniz üst gösterge tablosundan, en yüksek gösterge olan 15.175 olarak belirlenmiş. 15.175 gösterge karşılığı derece ve kademeniz, 1. derecenin 10. kademesi, buna göre taban aylık bağlama oranınız yüzde 50 olur. Emekli olduğunuz tarihte yaşınız 55'ten büyük olmadığından taban aylık bağlama oranınıza yaşa bağlı ilave yapılmaz, 5.000 günü aşan 7.417 gün için 30 puan eklenir, 240 günden arta kalan prim gününüz dikkate alınmaz. Buna göre de toplam aylık bağlama oranınız (50+30)=80 olur. Sonuç itibarıyla 15.175 gösterge ve 12.417 prim gününe göre 2000 öncesi için yüzde 80 aylık bağlama oranınız doğru.

Staj sigortası doğum borçlanmasına olanak sağlar

Eşim 1990 yılında bankada staj yaparken SSK girişi yapılmış, fakat hiç prim yatırılmamış. Elimizde sadece SSK kartı mevcut. e-devletten baktık, hiçbir şey çıkmıyor. Eşim emekli olabilir mi? Emekli olması için ne yapmalıyız? Geriye dönük prim ödememiz mümkün mü? Hakan T.

Eşinizin 5.400 prim günü ve 61 yaş koşullarını sağladığında emekli olması mümkün olabilir. Staj döneminde yatan primler kısa vadeli sigorta kollarına (iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası) ait olduğundan emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor, ancak doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı sayılıyor.

Bu bağlamda eşiniz geriye dönük olarak sadece varsa doğum borçlanması yapabilir. Doğum borçlanması en fazla üç çocuk için çocukların doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor. Üç çocuk için 720'şer gün borçlanarak 2.160 prim günü kazanmak mümkün olabiliyor. Eşiniz ayrıca ileriye doğru isteğe bağlı sigortalı olarak da prim ödeyebilir.